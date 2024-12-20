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Günün Alaka Seviyesi: Yetişkin Film Yıldızı Alexis Fawx, Göbek Atarak Ünlenen Yasin Cengiz ile Buluştu

Günün Alaka Seviyesi: Yetişkin Film Yıldızı Alexis Fawx, Göbek Atarak Ünlenen Yasin Cengiz ile Buluştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
20.12.2024 - 16:40

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Yetişkin film yıldızı Alexis Fawx İstanbul’a gezmeye gelmesiyle birlikte birçok paylaşım yaptı. Kendisini tanıyanlarla çekindiği fotoğrafları paylaşan Fawx, ‘göbek reis’ lakabıyla tanınan Yasin Cengiz ile de video çekti. Yasin Cengiz, göbek attığı videolarıyla bir dönemler tüm sosyal medya platformlarında gördüğümüz isimlerdendi. Her videosunda da “Şibili Dom Dom” şeklinde bir şarkıya yer veriyordu.

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Yetişkin film yıldızı Alexis Fawx ile de “Şibili Dom Dom” şarkısı eşliğinde göbek attı.

Yetişkin film yıldızı Alexis Fawx ile de “Şibili Dom Dom” şarkısı eşliğinde göbek attı.

İkili paylaşımı yapmasıyla alakasızlığa dair yorumlar geldi.

İkili paylaşımı yapmasıyla alakasızlığa dair yorumlar geldi.

İşte o anlar 👇

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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