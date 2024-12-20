Günün Alaka Seviyesi: Yetişkin Film Yıldızı Alexis Fawx, Göbek Atarak Ünlenen Yasin Cengiz ile Buluştu

Yetişkin film yıldızı Alexis Fawx İstanbul’a gezmeye gelmesiyle birlikte birçok paylaşım yaptı. Kendisini tanıyanlarla çekindiği fotoğrafları paylaşan Fawx, ‘göbek reis’ lakabıyla tanınan Yasin Cengiz ile de video çekti. Yasin Cengiz, göbek attığı videolarıyla bir dönemler tüm sosyal medya platformlarında gördüğümüz isimlerdendi. Her videosunda da “Şibili Dom Dom” şeklinde bir şarkıya yer veriyordu.

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