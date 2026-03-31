Bir Doktor Narkoz Verdiği Hastasının Uykuya Dalmadan Saniyeler Önceki Halini Paylaştı

Bir Doktor Narkoz Verdiği Hastasının Uykuya Dalmadan Saniyeler Önceki Halini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
31.03.2026 - 22:49 Son Güncelleme: 31.03.2026 - 22:54

Anestezi pek çok kişi için fobi. Hatta ameliyatın kendisinden çok anesteziden korkanlar var. Ameliyat sonrası anestezinin etkisiyle gelinen hal pek çok kişiyi korkutuyor. Pek çok kişi bu anlarda neler yaşadığını elbette hatırlamıyor fakat ailelerine ve çevresindekilere ömürlük eğlence çıkabiliyor. 

Bir doktor, hastasının ameliyattan değil anestezi verilmesinden hemen sonraki görüntülerini paylaştı. Son derece doğal bir süreç olan o anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Reklam

Peki narkoz tam olarak nasıl çalışır?

Peki narkoz tam olarak nasıl çalışır?

Narkoz (genel anestezi), vücudun geçici olarak uyku benzeri bir duruma sokulmasıdır. Videodaki hastada gördüğün gibi, anestezi uzmanı ilacı verdikten sonra kişi saniyeler içinde bilincini kaybeder ve derin bir uykuya geçer.Bu sürecin bilimsel arka planı oldukça karmaşıktır; anestezi tam olarak şu adımlarla çalışır;

1. Bilinç Kaybı (Beyin Üzerindeki Etkisi)

Narkoz ilaçları, beyindeki nöronlar (sinir hücreleri) arasındaki iletişimi keser. Özellikle GABA adı verilen bir reseptörü uyararak beynin aktivitesini yavaşlatır. Bu durum, dış dünyadan gelen tüm verilerin işlenmesini durdurur; yani beyin 'kapatma' düğmesine basmış gibi olur.

2. Ağrı İletiminin Durdurulması

Anestezi sadece uyutmaz, aynı zamanda ağrı sinyallerinin beyne ulaşmasını engeller. Omurilik ve beyindeki ağrı merkezleri bloke edildiği için, vücuda yapılan müdahaleler (ameliyat gibi) hissedilmez.

3. Hafıza Kaybı (Amnezi)

Narkozun en ilginç yanlarından biri de hafızayı geçici olarak silmesidir. Videodaki hasta uyandıktan sonra, o anlarda sayı saydığını veya etrafındakilerle konuştuğunu büyük ihtimalle hatırlamayacaktır. Anestezi, beynin yeni anılar oluşturma yeteneğini geçici olarak devre dışı bırakır.

4. Kas Gevşemesi

Birçok ameliyatta kasların tamamen gevşek olması gerekir. Anestezik maddeler, sinirlerden kaslara giden sinyalleri durdurarak vücudun tamamen hareketsiz kalmasını sağlar.

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
