Ünlülere Yasaklı Madde Operasyonu: Hande Erçel, Didem Soydan, Hakan Sabancı, Fikret Orman, Güzide Duran!

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.03.2026 - 07:09 Son Güncelleme: 25.03.2026 - 08:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü yasaklı madde soruşturması kapsamında aralarında Fikret Orman, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Hande Erçel, Didem Soydan, Kerim Sabancı ve Güzide Duran gibi isimlerinde yer aldığı 16 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 şüpheli yakalandı, 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İstanbul'daki yasaklı madde soruşturmasında 14 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, 'kullanmak için yasaklı madde bulunduran veya yasaklı madde kullanılmasını kolaylaştıran' 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendiği ifade edilen açıklamada, 14 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

İŞTE HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLERİN TAM LİSTESİ:

1.Fikret ORMAN

2.Güzüde AKSOY(Güzide DURAN)

3.Hakan SABANCI

4.Kerim SABANCI

5.Hande ERÇEL

6.Burak ELMAS

7.Sezgin KÖYSÜREN

8.Ferhat AYDIN

9.Lütfiye Tuğçe ÖZBUDAK

10.Koray SERENLİ

11.Onur BÜKÇÜ

12.İsmail Behram PERİNÇEKLİ

13.Kaan MELLART

14.Didem SOYDAN

15.Onur TALAY

16.Mustafa TARİ

Gözaltına alınan isimlerden Burak Elmas gece saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
