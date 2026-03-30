Sefo Konserinde 'Müslüm Baba' Sürprizi: Hologram Olarak Sahneye Çıktı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.03.2026 - 21:25

Sefo’nun konserinde yaşanan sürpriz anlar sosyal medyada gündem oldu. Türk Telekom lansmanındaki Sefo konserinde 5G teknolojisiyle sahneye hologram olarak çıkan Müslüm Gürses, izleyenlere duygusal anlar yaşattı. Sefo’nun efsane isimle yaptığı düet büyük alkış topladı.

Son yıllarda Türk rap sahnesinin en hızlı yükselen isimlerinden biri olan Sefo, kısa sürede milyonların radarına girmeyi başaran isimlerden.

“Bilmem Mi?”, “Affettim”, “Tutsak” gibi hit şarkılarıyla listeleri alt üst eden genç rapçi, enerjik sahne performansı ve akılda kalan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Özellikle Bilmem Mi ile yakaladığı büyük çıkışın ardından adını iyice duyuran Sefo, hem solo projeleriyle hem de düetleriyle gündemde kalmayı başardı. Demet Akalın ile yaptığı Yerinde Dur ve son olarak İrem Derici ile seslendirdiği Yalan gibi projelerle pop dünyasıyla da güçlü bir bağ kurdu.

Sefo, Türk Telekom'un 5G lansmanında izleyicisine yaptığı unutulmaz sürprizle gündeme oturdu.

Sahnedeki performansına bambaşka bir boyut katan rapçi, bu kez teknolojiyi devreye soktu.

5G teknolojisi kullanılarak hazırlanan özel bir gösteriyle, arabeskin efsane ismi Müslüm Gürses sahnede hologram olarak belirdi. O anlarda salonda büyük bir alkış koparken, Sefo’nun Müslüm Baba ile Bilmem Mi üzerinden yaptığı düet izleyenlere adeta nostaljik ve duygusal anlar yaşattı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede gündem olurken, Sefo’nun bu sürprizi “teknoloji ve müziğin buluştuğu an” olarak yorumlandı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
