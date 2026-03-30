Sefo Konserinde 'Müslüm Baba' Sürprizi: Hologram Olarak Sahneye Çıktı!

Sahnedeki performansına bambaşka bir boyut katan rapçi, bu kez teknolojiyi devreye soktu.

5G teknolojisi kullanılarak hazırlanan özel bir gösteriyle, arabeskin efsane ismi Müslüm Gürses sahnede hologram olarak belirdi. O anlarda salonda büyük bir alkış koparken, Sefo’nun Müslüm Baba ile Bilmem Mi üzerinden yaptığı düet izleyenlere adeta nostaljik ve duygusal anlar yaşattı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, kısa sürede gündem olurken, Sefo’nun bu sürprizi “teknoloji ve müziğin buluştuğu an” olarak yorumlandı.