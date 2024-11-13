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TikTok Canlı Yayınında Tanışan Azerbaycanlı Nia ve Iğdırlı Furkan Düğünlerinde Tanıştıkları Videoyu İzletti

TikTok Canlı Yayınında Tanışan Azerbaycanlı Nia ve Iğdırlı Furkan Düğünlerinde Tanıştıkları Videoyu İzletti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.11.2024 - 22:09

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TikTok canlı yayınlarında birbirinden ilginç olaylara şahit oluyoruz. O canlı yayınlardan biri hayırlı bir işe vesile oldu. Geçtiğimiz yıllarda Azerbaycanlı Nia Kubanova ve Iğdır'da çobanlık yapan Furkan Ağluç bir TikTok canlı yayınında bir araya gelmiş, aralarında geçen tatlı diyalog sosyal medyada viral olmuştu. O canlı yayında tanışan ikili bir süre sonra bir araya geldi. Kısa süre sonra da aralarında bir ilişki başladı. İkili geçtiğimiz günlerde dünyaevine girdi.

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TikTok canlı yayınında tanışıp evlenen çift, düğünlerinde konuklara tanışmalarına vesile olan o videoyu izletti.

TikTok canlı yayınında tanışıp evlenen çift, düğünlerinde konuklara tanışmalarına vesile olan o videoyu izletti.

İkilinin o anları kısa sürede beğeni topladı.

İkilinin o anları kısa sürede beğeni topladı.

İşte o video;

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