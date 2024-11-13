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Sonunda Biri Yaptı: Hepimizin Merak Ettiği O Herkesten Uzak Ev Drone ile Görüntülendi

Sonunda Biri Yaptı: Hepimizin Merak Ettiği O Herkesten Uzak Ev Drone ile Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.11.2024 - 16:54

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Birçoğumuz hayatımızın belirli bir döneminde, herkesten uzak tek başına bir hayatın hayalini kurmuşuzdur. Dağın başında küçük bahçeli bir evde inzivaya çekilmek ve her şeyi unutmak pek çoğumuz için istek değil bir ihtiyaç. Bu hayal, belki de içimizdeki doğaya dönüş arzusunun bir yansımasıdır. Modern hayatın karmaşasından uzaklaşıp, doğanın huzur verici dinginliğine kendimizi bırakma isteğimiz, özellikle tam olarak hayal ettiğimize benzer bir ev görünce tekrar tekrar canlanıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCL4vC...
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Pek çoğumuzun, yolculuk sırasında görüp merak ettiği o meşhur ev Drone ile görüntülendi.

Pek çoğumuzun, yolculuk sırasında görüp merak ettiği o meşhur ev Drone ile görüntülendi.

Orman Müdürlüğü'nün gözetleme evi olduğu söylenen o evin görüntüsü pek çok kişinin merakını giderdi.

Orman Müdürlüğü'nün gözetleme evi olduğu söylenen o evin görüntüsü pek çok kişinin merakını giderdi.

İşte o ev;

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