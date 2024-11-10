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İngiltere'de Orta Çağ'da Geçen Bir Film Seti Gibi Görünen Köyün Sokaklarına Bayılacaksınız

İngiltere'de Orta Çağ'da Geçen Bir Film Seti Gibi Görünen Köyün Sokaklarına Bayılacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.11.2024 - 16:31

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Dünyayı gezmek, yeryüzünün her bir noktasını tanımak pek çok kişinin hayali. Dünya üzerinde, henüz keşfedilmemiş birçok destinasyon bulunuyor. Bu yerler, kendine özgü güzellikleri ve eşsiz manzaralarıyla, gezginlerin ve macera arayanların ilgisini çekiyor. Her biri kendi hikayesini anlatman bu bölgelerden bazıları gerçekten büyüleyici bir atmosfere sahip. Bazıları gerçekten bir masal diyarı ya da izlediğimiz fantastik filmlerin geçtiği mekanlar gibi görünüyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DBZPz8...
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İngiltere, Wiltshire'da bulunan Cotswolds isimli köyün sokaklarında çekilmiş görüntüler sosyal medyada viral oldu.

İngiltere, Wiltshire'da bulunan Cotswolds isimli köyün sokaklarında çekilmiş görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Orta Çağ'da geçen bir film setini andıran köyün sokakları, sadece izlerken bile huzur verdi.

Orta Çağ'da geçen bir film setini andıran köyün sokakları, sadece izlerken bile huzur verdi.

İşte o köy;

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