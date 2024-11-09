Çocukluk Travmamız: Bir Dalgıçın Sırtına Yapışan Ahtapot Tarkan Filmindeki Meşhur Ahtapotu Hatırlattı

Eskiden izlediğimiz filmler, okuduğumuz kitaplar 'ilerde travma olur mu' diye düşünülmeden herhangi bir süzgeçten geçmiyordu bildiğiniz üzere. Bu sebeple her birimiz birbirinden ilginç kitaplara, filmlere ve dizilere maruz kaldık. Onlardan biri de Tarkan: Viking Kanı filmi. Filmdeki ahtapot pek çoğumuzun rüyalarına girdi hatta çoğumuzun denizden korkmasına sebep oldu. Tam olarak bu travmamızı yeniden canlandıracak bir olay yaşandı.