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Çocukluk Travmamız: Bir Dalgıçın Sırtına Yapışan Ahtapot Tarkan Filmindeki Meşhur Ahtapotu Hatırlattı

Çocukluk Travmamız: Bir Dalgıçın Sırtına Yapışan Ahtapot Tarkan Filmindeki Meşhur Ahtapotu Hatırlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.11.2024 - 18:15

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Eskiden izlediğimiz filmler, okuduğumuz kitaplar 'ilerde travma olur mu' diye düşünülmeden herhangi bir süzgeçten geçmiyordu bildiğiniz üzere. Bu sebeple her birimiz birbirinden ilginç kitaplara, filmlere ve dizilere maruz kaldık. Onlardan biri de Tarkan: Viking Kanı filmi. Filmdeki ahtapot pek çoğumuzun rüyalarına girdi hatta çoğumuzun denizden korkmasına sebep oldu. Tam olarak bu travmamızı yeniden canlandıracak bir olay yaşandı.

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Bir dalgıç, dalış esnasında ahtapot saldırısına uğradı.

Bir dalgıç, dalış esnasında ahtapot saldırısına uğradı.

Sırtına yapışan ahtapottan kurtulmaya çalışan dalgıçın o anları, izleyenlere Tarkan filmindeki dev ahtapotu hatırlattı.

Sırtına yapışan ahtapottan kurtulmaya çalışan dalgıçın o anları, izleyenlere Tarkan filmindeki dev ahtapotu hatırlattı.

İşte o anlar;

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