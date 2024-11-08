Görüş Bildir
Haberler
Video
Samsun'da Bir Restoranda İçeri Giren Kediyi Çıkarmak İsteyen Çalışan Kedinin Bacağını Kırdı

Samsun'da Bir Restoranda İçeri Giren Kediyi Çıkarmak İsteyen Çalışan Kedinin Bacağını Kırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.11.2024 - 20:57

İçerik Devam Ediyor

Son zamanlarda ülkemizde, hayvan hakları konusu tartışmaların merkezine oturmuş durumda. Bu konu, gündemimizi belirleyen ve toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bir mesele haline geldi. Fakat hala ülkenin dört bir yanından tatsız haberlerle karşılaşabiliyoruz. Geçtiğimiz gün Gebze'de yaşanan olay hepimizi derinden üzmüştü hatırlarsanız. Yine sinirleri altüst eden bir görüntü de Samsun'dan geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Samsun, Canik'de bir restorana giren kediyi dışarı çıkarmaya çalışan görevli kedinin bacağını kırdı.

Samsun, Canik'de bir restorana giren kediyi dışarı çıkarmaya çalışan görevli kedinin bacağını kırdı.

Dışarı çıkarılmaya çalışılırken bir anda yere yığılan kedinin daha sonra çekilen görüntülerde de topalladığı görüldü.

Dışarı çıkarılmaya çalışılırken bir anda yere yığılan kedinin daha sonra çekilen görüntülerde de topalladığı görüldü.

İşte o görüntüler;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın