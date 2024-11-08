Samsun'da Bir Restoranda İçeri Giren Kediyi Çıkarmak İsteyen Çalışan Kedinin Bacağını Kırdı

Son zamanlarda ülkemizde, hayvan hakları konusu tartışmaların merkezine oturmuş durumda. Bu konu, gündemimizi belirleyen ve toplumun geniş kesimlerini ilgilendiren bir mesele haline geldi. Fakat hala ülkenin dört bir yanından tatsız haberlerle karşılaşabiliyoruz. Geçtiğimiz gün Gebze'de yaşanan olay hepimizi derinden üzmüştü hatırlarsanız. Yine sinirleri altüst eden bir görüntü de Samsun'dan geldi.
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Samsun, Canik'de bir restorana giren kediyi dışarı çıkarmaya çalışan görevli kedinin bacağını kırdı.
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Dışarı çıkarılmaya çalışılırken bir anda yere yığılan kedinin daha sonra çekilen görüntülerde de topalladığı görüldü.
İşte o görüntüler;
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