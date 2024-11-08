Bu Nasıl Rahatlık? Suudi Arabistan’da Tribündeki Taraftarların Elini Sıkan Neymar’ın Yüzüğü Çalındı

Futbol, bazıları için sadece bir spor değil, aynı zamanda bir tutku. Bu tutkunun etkisiyle, tribünlerde unutulmaz ve renkli anlar ortaya çıkıyor. Kendisini fazla kaptıran bazı taraftarlar, futbolcuları kendi arkadaşları gibi görebiliyor. Bu garip samimiyet de oldukça garip anların yaşanmasına sebep olabiliyor. Tıpkı Neymar'ın başına gelen akılalmaz olay gibi.