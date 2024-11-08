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Bu Nasıl Rahatlık? Suudi Arabistan’da Tribündeki Taraftarların Elini Sıkan Neymar’ın Yüzüğü Çalındı

Bu Nasıl Rahatlık? Suudi Arabistan’da Tribündeki Taraftarların Elini Sıkan Neymar’ın Yüzüğü Çalındı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.11.2024 - 22:12 Son Güncelleme: 08.11.2024 - 22:19

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Futbol, bazıları için sadece bir spor değil, aynı zamanda bir tutku. Bu tutkunun etkisiyle, tribünlerde unutulmaz ve renkli anlar ortaya çıkıyor. Kendisini fazla kaptıran bazı taraftarlar, futbolcuları kendi arkadaşları gibi görebiliyor. Bu garip samimiyet de oldukça garip anların yaşanmasına sebep olabiliyor. Tıpkı Neymar'ın başına gelen akılalmaz olay gibi.

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Suudi Arabistan'da bir taraftar, sahaya çıkarken tribündeki hayranlarının elini sıkan Neymar'ın yüzüğünü büyük bir rahatlıkla çaldı.

Suudi Arabistan'da bir taraftar, sahaya çıkarken tribündeki hayranlarının elini sıkan Neymar'ın yüzüğünü büyük bir rahatlıkla çaldı.

İlk başta ne olduğunu anlamayan futbolcu, sonradan durumu idrak etse de tepki vermedi.

İlk başta ne olduğunu anlamayan futbolcu, sonradan durumu idrak etse de tepki vermedi.

İşte o anlar;

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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seremoni-.-

Araplar yani şaşırma neyman'cım 😁

Mehmet Kutay

hep Neymar mı çalacak 😂

ken bal

hatıra almışlar