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TikTok Canlı Yayınında Ezan Okuyan Bir Kullanıcıya Hediye Gönderilince Ortaya İlginç Bir Görüntü Çıktı

TikTok Canlı Yayınında Ezan Okuyan Bir Kullanıcıya Hediye Gönderilince Ortaya İlginç Bir Görüntü Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.11.2024 - 20:16

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Dünya üzerinde en çok kullanıcıya ulaşan sosyal medya platformlarından biri TikTok. Bildiğiniz üzere TikTok uzun süredir tartışmalara sebep olan bir platform. Birbirinden ilginç videoların paylaşıldığı, canlı yayınlarda birbirinden ilginç anların yaşandığı platformun kapatılması için pek çok kez çağrı yapıldı. Pek çok kesimden kullanıcıya sahip olan platformda tam bir kaos hakim. Fakat elbette platformu oldukça seven ve verimli bir biçimde kullananlar da var.

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İki kişinin gerçekleştirdiği bir canlı yayında, kullanıcılardan biri ezan okumaya başladı.

İki kişinin gerçekleştirdiği bir canlı yayında, kullanıcılardan biri ezan okumaya başladı.

O sırada ezan okuyan kişiye saç ve gözlük efekti içeren bir hediye gönderilince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

O sırada ezan okuyan kişiye saç ve gözlük efekti içeren bir hediye gönderilince ortaya ilginç görüntüler çıktı.

İşte o anlar;

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