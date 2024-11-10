Bu Nasıl Oldu? İtalya'da Yaşayan Bir Türk Türk Müziği Eşliğinde Halay Çeken İtalyanlara Denk Geldi

'melisfontana' isimli sosyal medya kullanıcısının videolarına daha önce denk gelmişsinizdir. Kendisi İtalya'da yaşıyor. İtalyan eşi ve kayınvalidesi ile çektiği eğlenceli videolar ile hem güldürüyor hem de İtalyan kültürünü net bir şekilde gösteriyor. Aynı zamanda İtalyan ailesine de Türk kültürünü tanıtmayı ihmal etmiyor. Kendisi İtalya'da ilginç bir görüntü ile karşılaştı.