Baba Bonomo Devreye Girdi: Konserinde Küçük Çocukların Olduğunu Gören Can Bonomo Kendi Şarkısını Sansürledi

Can Bonomo son dönemin en sevilen şarkıcılarından biri. Kendine has yorumu ve sıra dışı tarzıyla öne çıkan Bonomo, ülkemizi Eurovision'da da temsil etmiş, performansıyla hepimizi gururlandırmıştı. Kendisi son dönemde müziğinin yanında bir de babalığı ile dikkat çekiyor. Oğlu Roman'la kurduğu sıcak bağ ve iletişim pek çok kişinin kalbine dokunuyor. Kariyerinin başında Rock'n Roll tarzıyla dikkat çeken Bonomo'nun baba olduktan sonra yaşadığı tatlı değişim pek çok kişinin beğenisini toplamış durumda.