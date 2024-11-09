"Aşk Doktoru" Aşkım Kapışmak "Birini Uzun Zamandır Tanıyormuş" Hissinin Sebebini Açıkladı

Aşk konularında bir uzman olarak bilinen ve 'Aşk Doktoru' lakabıyla tanınan Aşkım Kapışmak'ı artık pek çoğunuz tanıyorsunuzdur. İlişkiler, duygusal bağlar ve aşk üzerine yazdığı kitaplar ve yaptığı konuşmalarla tanınan Kapışmak, bu konulardaki bilgilerini sosyal medya hesabından da paylaşıyor. Kendine özgü yaklaşımı ve sivri diliyle, takipçilerine bazı tavsiyelerde de bulunuyor. Kendisi son dönemde gelen soruları da yanıtlıyor. Fakat cevapları biraz 'net' bir dille verdiğinden hem güldürüyor hem de izleyenlerin ilişkiler konusunda ister istemez çok temkinli davranmasına sebep olabiliyor.