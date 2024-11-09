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"Aşk Doktoru" Aşkım Kapışmak "Birini Uzun Zamandır Tanıyormuş" Hissinin Sebebini Açıkladı

"Aşk Doktoru" Aşkım Kapışmak "Birini Uzun Zamandır Tanıyormuş" Hissinin Sebebini Açıkladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.11.2024 - 16:47

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Aşk konularında bir uzman olarak bilinen ve 'Aşk Doktoru' lakabıyla tanınan Aşkım Kapışmak'ı artık pek çoğunuz tanıyorsunuzdur. İlişkiler, duygusal bağlar ve aşk üzerine yazdığı kitaplar ve yaptığı konuşmalarla tanınan Kapışmak, bu konulardaki bilgilerini sosyal medya hesabından da paylaşıyor. Kendine özgü yaklaşımı ve sivri diliyle, takipçilerine bazı tavsiyelerde de bulunuyor. Kendisi son dönemde gelen soruları da yanıtlıyor. Fakat cevapları biraz 'net' bir dille verdiğinden hem güldürüyor hem de izleyenlerin ilişkiler konusunda ister istemez çok temkinli davranmasına sebep olabiliyor.

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Bir takipçisi Aşkım Kapışmak'a, pek çoğumuzun deneyimlediği, birini daha önceden tanıyormuş gibi hissetmemizin sebebini açıkladı.

Bir takipçisi Aşkım Kapışmak'a, pek çoğumuzun deneyimlediği, birini daha önceden tanıyormuş gibi hissetmemizin sebebini açıkladı.

Bu hissi asla aşkla karıştırmamamız gerektiğini 'kibar bir dille' anlatan kapışmak bunun sebebinin "amigdala ateşlenmesi" olduğunu söyledi.

Bu hissi asla aşkla karıştırmamamız gerektiğini 'kibar bir dille' anlatan kapışmak bunun sebebinin "amigdala ateşlenmesi" olduğunu söyledi.

İşte o video;

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Arwen

Bundan daha saçma çok az şey duydum.

SU

Bu adamın psikoloji bilimi ile alakası yok ki ciddiye alalım! Zamanında kendi parasıyla, kendine aldığı 3-5 geçersiz sertifikayı göstererek şişirmiş bir kiş... Devamını Gör

melikesahinbalondur

zerre alakası yok. ambeleye düşmüş saçma sapan konuşuyor sokuk