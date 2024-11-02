Cemil Olabilir mi Cemil?: Bülent Üstün Meşhur Röportajda Sıraladığı İsimlerin Sahiplerini Paylaştı
Cemil Olabilir mi Cemil?: Bülent Üstün Meşhur Röportajda Sıraladığı İsimlerin Sahiplerini Paylaştı
Özgün bir çizgiye sahip olan Bülent Üstün, Türkiye'nin en tanınmış karikatüristlerinden biri. Kendine özgü yaratıcı çizimleri ve zekice kurgulanmış esprileri ile özellikle bir döneme damgasını vurmuştu. Son dönemde ise kendisini viral olan bir röportajı ile yeniden hatırladık bildiğiniz üzere.
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Usta çizer Bülent Üstün'e bir sokak röportajında "Şeytanın cennetteki ismi nedir?" sorusu soruldu.
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Röportajda farklı isimler sıralayan Üstün "Cemil olabilir mi Cemil?" sözleriyle hepimizin diline dolandı.
Aslen İmam Hatip mezunu olduğunu ve sorunun yanıtını çok iyi bildiğini öğrendiğmiz Üstün, röportajda saydığı isimlerin ise çocukluk arkadaşları olduğunu açıklamıştı.
Geçtiğimiz günlerde de Cemil, Suat, Yusuf ve Orhan ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
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