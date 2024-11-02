Cemil Olabilir mi Cemil?: Bülent Üstün Meşhur Röportajda Sıraladığı İsimlerin Sahiplerini Paylaştı

Özgün bir çizgiye sahip olan Bülent Üstün, Türkiye'nin en tanınmış karikatüristlerinden biri. Kendine özgü yaratıcı çizimleri ve zekice kurgulanmış esprileri ile özellikle bir döneme damgasını vurmuştu. Son dönemde ise kendisini viral olan bir röportajı ile yeniden hatırladık bildiğiniz üzere.