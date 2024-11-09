Erdoğan'ın Konvoyuna Denk Gelince Heyecanlanan Gurbetçiler Uzun Araç Kuyruğunda Erdoğan'ı Bulmakta Zorlandı

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, ülkemizde gerçekleşen seçimlerde oy kullanabilmeleri uzun süredir tartışmalı bir konu. Ülkemizdeki seçimlerde oy kullanabilme hakkının, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza tanınması kimileri için kapsayıcı bir durum olarak görülürken kimileri ülkemizin günlük yaşamı hakkında söz sahibi olmalarını doğru bulmuyor. Yurt dışında yaşayan pek çok kişinin, ülkemizin gündemi hakkında kabaca bilgiye sahip olduğu görülüyor. Buna rağmen büyük oranda oy kullanımı gerçekleşiyor. Hatta seçimi doğrudan etkileyebiliyor.