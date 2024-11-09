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Erdoğan'ın Konvoyuna Denk Gelince Heyecanlanan Gurbetçiler Uzun Araç Kuyruğunda Erdoğan'ı Bulmakta Zorlandı

Erdoğan'ın Konvoyuna Denk Gelince Heyecanlanan Gurbetçiler Uzun Araç Kuyruğunda Erdoğan'ı Bulmakta Zorlandı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.11.2024 - 22:29

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Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın, ülkemizde gerçekleşen seçimlerde oy kullanabilmeleri uzun süredir tartışmalı bir konu. Ülkemizdeki seçimlerde oy kullanabilme hakkının, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza tanınması kimileri için kapsayıcı bir durum olarak görülürken kimileri ülkemizin günlük yaşamı hakkında söz sahibi olmalarını doğru bulmuyor. Yurt dışında yaşayan pek çok kişinin, ülkemizin gündemi hakkında kabaca bilgiye sahip olduğu görülüyor. Buna rağmen büyük oranda oy kullanımı gerçekleşiyor. Hatta seçimi doğrudan etkileyebiliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna denk gelen iki gurbetçi büyük bir heyecan yaşadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyuna denk gelen iki gurbetçi büyük bir heyecan yaşadı.

Uzun araç kuyruğunda Erdoğan'ı bulmakta zorlanan gurbetçilerin, Cumhurbaşkanını gördükleri anki coşkusu sosyal medyada viral oldu.

Uzun araç kuyruğunda Erdoğan'ı bulmakta zorlanan gurbetçilerin, Cumhurbaşkanını gördükleri anki coşkusu sosyal medyada viral oldu.

İşte o anlar;

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