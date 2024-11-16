Lezzet Denince de Biz: Koreli Bir Kadın Türk Yemeklerini Tadarak Her Birini Puanladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCZe7l...
Dünya üzerindeki her ülke, kendine özgü bir mutfak kültürü ve damak zevki ile öne çıkar. Bu mutfaklar, her biri farklı tatları ve aromaları barındıran, zengin ve çeşitli yemekler sunar. Bu yemekler, o ülkenin tarihini, kültürünü ve yaşam tarzını yansıtır. Bu nedenle, bir ülkenin mutfak kültürünü keşfetmek, o ülkeyi ve insanlarını daha iyi anlamak için mükemmel bir yol olabilir. Ülkemizin mutfağı da oldukça geniş bildiğiniz üzere. Hatta sadece yemeklerimiz için ülkemizi ziyaret edenler bile var.
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Bir sosyal medya kullanıcısı, Koreli arkadaşına Türk yemeklerini tattırdı.
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Kuru fasülyeden midyeye, her bir yemeği ayrı ayrı çok beğenen kadın bir de yemekleri 10 üzerinden puanladı.
İşte o video;
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