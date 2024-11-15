onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın Yabancı Sevgilileri ile Ürettikleri İçerikler Sayesinde Influencer Olanları Tiye Aldı

Bir Kadın Yabancı Sevgilileri ile Ürettikleri İçerikler Sayesinde Influencer Olanları Tiye Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.11.2024 - 18:20

İçerik Devam Ediyor

Sosyal medyada yabancı sevgilileri ve eşleri ile içerik üreten influencerların paylaşımlarına siz de denk gelmişsinizdir. Her biri yabancı eşleriyle sayısız içerik fikri bulabiliyor. Hem eşlerini Türk kültürüyle tanıştıran hem, yabancı eşlerinin kültürlerini takipçilerine tanıtan bu hesapların takipçisi de çok. Hatta bu paylaşımları faydalı bulanlar da var. Hatta ortaya birbirinden eğlenceli videolar da çıkabiliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCTred...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir sosyal medya kullanıcısı, sadece yabancı eşleriyle ürettikleri içeriklerle ünlü olan influencerları tiye aldı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, sadece yabancı eşleriyle ürettikleri içeriklerle ünlü olan influencerları tiye aldı.

Sürekli sevgilisinin nereli olduğunu vurgulamalarına dikkat çeken kadının videosuna birçok kişi "Duygularıma tercüman oldu" yorumunu yaptı.

Sürekli sevgilisinin nereli olduğunu vurgulamalarına dikkat çeken kadının videosuna birçok kişi "Duygularıma tercüman oldu" yorumunu yaptı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın