Bir Kadın Yabancı Sevgilileri ile Ürettikleri İçerikler Sayesinde Influencer Olanları Tiye Aldı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DCTred...
Sosyal medyada yabancı sevgilileri ve eşleri ile içerik üreten influencerların paylaşımlarına siz de denk gelmişsinizdir. Her biri yabancı eşleriyle sayısız içerik fikri bulabiliyor. Hem eşlerini Türk kültürüyle tanıştıran hem, yabancı eşlerinin kültürlerini takipçilerine tanıtan bu hesapların takipçisi de çok. Hatta bu paylaşımları faydalı bulanlar da var. Hatta ortaya birbirinden eğlenceli videolar da çıkabiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir sosyal medya kullanıcısı, sadece yabancı eşleriyle ürettikleri içeriklerle ünlü olan influencerları tiye aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sürekli sevgilisinin nereli olduğunu vurgulamalarına dikkat çeken kadının videosuna birçok kişi "Duygularıma tercüman oldu" yorumunu yaptı.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın