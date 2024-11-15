Bir Kadın Yabancı Sevgilileri ile Ürettikleri İçerikler Sayesinde Influencer Olanları Tiye Aldı

Sosyal medyada yabancı sevgilileri ve eşleri ile içerik üreten influencerların paylaşımlarına siz de denk gelmişsinizdir. Her biri yabancı eşleriyle sayısız içerik fikri bulabiliyor. Hem eşlerini Türk kültürüyle tanıştıran hem, yabancı eşlerinin kültürlerini takipçilerine tanıtan bu hesapların takipçisi de çok. Hatta bu paylaşımları faydalı bulanlar da var. Hatta ortaya birbirinden eğlenceli videolar da çıkabiliyor.