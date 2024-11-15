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Sıra Şimdi de İtalyan Erkeklere Geldi: "Mimarisi İçin Geldim" Akımında Rota Türkiye'den İtalya'ya Çevrildi

Sıra Şimdi de İtalyan Erkeklere Geldi: "Mimarisi İçin Geldim" Akımında Rota Türkiye'den İtalya'ya Çevrildi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.11.2024 - 16:56

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Geçtiğimiz aylarda sosyal medyayı kasıp kavuran 'Mimarisi için Türkiye'ye geldim' video akımına denk gelmişsinizdir. Pek çok ülkeden gelen kadınlar 'Mimarisi için Türkiye'ye geldim' notuyla Türk erkeklerinin gizlice çektikleri görüntülerini paylaşıyordu. Kimileri bu akımı masum bulurken kimileri ise bunun açıkça bir taciz olduğunu savunuyordu. Bu akımda yurt dışında da yayınlanan dizilerimizin etkisi elbette büyüktü. Fakat akımda rota yeniden oluşturuldu.

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Bir sosyal medya kullanıcısı "Mimarisi için İtalya'ya geldim" notuyla İtalyan erkeklerinin görüntülerini paylaştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Mimarisi için İtalya'ya geldim" notuyla İtalyan erkeklerinin görüntülerini paylaştı.

Zaten zarif ve yakışıklı olmaları ile bilinen İtalyan erkeklerinin o videosu kısa sürede beğeni topladı.

Zaten zarif ve yakışıklı olmaları ile bilinen İtalyan erkeklerinin o videosu kısa sürede beğeni topladı.

İşte o video;

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