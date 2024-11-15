Sıra Şimdi de İtalyan Erkeklere Geldi: "Mimarisi İçin Geldim" Akımında Rota Türkiye'den İtalya'ya Çevrildi

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyayı kasıp kavuran 'Mimarisi için Türkiye'ye geldim' video akımına denk gelmişsinizdir. Pek çok ülkeden gelen kadınlar 'Mimarisi için Türkiye'ye geldim' notuyla Türk erkeklerinin gizlice çektikleri görüntülerini paylaşıyordu. Kimileri bu akımı masum bulurken kimileri ise bunun açıkça bir taciz olduğunu savunuyordu. Bu akımda yurt dışında da yayınlanan dizilerimizin etkisi elbette büyüktü. Fakat akımda rota yeniden oluşturuldu.