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Arkadaşlarına Wasabili Dubai Çikolatası Yapıp İkram Etti: Yiyenler Neye Uğradığını Şaşırdı

Arkadaşlarına Wasabili Dubai Çikolatası Yapıp İkram Etti: Yiyenler Neye Uğradığını Şaşırdı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
17.11.2024 - 22:48

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Sosyal medyayı kasıp kavuran Dubai çikolatası akımı her geçen gün yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor. Son olarak yiyenlerin ağzında acı bir tat bırakan wasabiyi Dubai çikolatası dolgusu gibi kullanan genç kadın, evinde yaptığı çikolatayı arkadaşlarına ikram etti. Çikolatayı ısıran arkadaşları karşılaştıkları acı tatla birlikte çikolatayı tükürmeye başladı. O anları kayda alan genç kadın arkadaşlarının tepkisini sosyal medya hesabında paylaştı. 

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Son zamanlarda sosyal medyada başlayan farklı malzemelerle Dubai çikolatası yapma akımına yeni bir video daha eklendi.

Son zamanlarda sosyal medyada başlayan farklı malzemelerle Dubai çikolatası yapma akımına yeni bir video daha eklendi.

Damakta bıraktığı acı tatla bilinen wasabi sosunu çikolatanın içerisine ekleyen genç kadın, yaptığı çikolatayı arkadaşlarına yedirdi.

Damakta bıraktığı acı tatla bilinen wasabi sosunu çikolatanın içerisine ekleyen genç kadın, yaptığı çikolatayı arkadaşlarına yedirdi.

Çikolatayı ısıran arkadaşları ağızlarına dolan acı tatla birlikte neye uğradığını şaşırdı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu. 🎥

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