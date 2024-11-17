Arkadaşlarına Wasabili Dubai Çikolatası Yapıp İkram Etti: Yiyenler Neye Uğradığını Şaşırdı

Sosyal medyayı kasıp kavuran Dubai çikolatası akımı her geçen gün yeni ürünler çıkarmaya devam ediyor. Son olarak yiyenlerin ağzında acı bir tat bırakan wasabiyi Dubai çikolatası dolgusu gibi kullanan genç kadın, evinde yaptığı çikolatayı arkadaşlarına ikram etti. Çikolatayı ısıran arkadaşları karşılaştıkları acı tatla birlikte çikolatayı tükürmeye başladı. O anları kayda alan genç kadın arkadaşlarının tepkisini sosyal medya hesabında paylaştı.