Kaza Yerine Giden Polisler TIR'ın Altında Kaldı! 1 Polis Şehit Oldu, 1 Polis Yaralandı

Malatya Doğanşehir'de meydana gelen bir kazanın olay yerine giden polis ekipleri, yolda önlem almak üzereyken başka bir kaza gerçekleşti. Yoldan geçen saman balyası yüklü bir TIR, polis ekiplerinin bulunduğu noktaya daldı. Kaza sonrası yaralanan polis ekibini kurtarmak için gelen itfaiye ve sağlık ekipleri 2 polisi hastaneye kaldırdı. Polislerden biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu, yaralı polisin tedavisi sürüyor.