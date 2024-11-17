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Kaza Yerine Giden Polisler TIR'ın Altında Kaldı! 1 Polis Şehit Oldu, 1 Polis Yaralandı

Kaza Yerine Giden Polisler TIR'ın Altında Kaldı! 1 Polis Şehit Oldu, 1 Polis Yaralandı

Eray İspir
Eray İspir - Video Editörü
17.11.2024 - 21:49

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Malatya Doğanşehir'de meydana gelen bir kazanın olay yerine giden polis ekipleri, yolda önlem almak üzereyken başka bir kaza gerçekleşti. Yoldan geçen saman balyası yüklü bir TIR, polis ekiplerinin bulunduğu noktaya daldı. Kaza sonrası yaralanan polis ekibini kurtarmak için gelen itfaiye ve sağlık ekipleri 2 polisi hastaneye kaldırdı. Polislerden biri kaldırıldığı hastanede şehit oldu, yaralı polisin tedavisi sürüyor. 

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir kaza yerine intikal eden polis ekipleri, yolda önlem almaya çalışırken başka bir kaza gerçekleşti.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde bir kaza yerine intikal eden polis ekipleri, yolda önlem almaya çalışırken başka bir kaza gerçekleşti.

Kazaya müdahale eden polis ekiplerine çarpan TIR'ın dorsesindeki saman balyaları polislerin bulunduğu noktaya döküldü. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralı 2 polisi bulundukları noktadan çıkararak hastaneye kaldırdı.

Kazaya müdahale eden polis ekiplerine çarpan TIR'ın dorsesindeki saman balyaları polislerin bulunduğu noktaya döküldü. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralı 2 polisi bulundukları noktadan çıkararak hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan 2 polisten biri şehit oldu. Yaralı polisin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 🎥

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