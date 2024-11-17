Okan Buruk'tan Osimhen Müjdesi! "Sezon Sonuna Kadar Burada Kalmak İstiyor"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, HT Spor ekranlarında takımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son dönemlerde oynadığı futbolla göz dolduran Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar takımda kalmak istediğini söyleyen Buruk, 'Osimhen sezon sonuna kadar burada kalmak istediğini söyledi. Sözleşmesindeki maddenin önemi yok, o burada kalmak istiyor. ' dedi. Buruk'un açıklaması Galatasaray taraftarları heyecanlandırdı.
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, HT Spor ekranlarında Yüzde Yüz Futbol programına konuk oldu. Rıdvan Dilmen, Sine Çakır Heyse ve Mehmet Ayan'ın sorularını yanıtlayan Buruk, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıracak bir müjde verdi.
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Son dönemlerde oynadığı futbolla göz dolduran Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar Galatasaray'da kalmak istediğini söyleyen Buruk, "Sözleşmesindeki maddenin önemi yok, o burada kalmak istiyor." dedi.
İşte o görüntüler; 🎥
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