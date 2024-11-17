İsveçli Nicole'un Gülümseten Köy Macerası: Tereyağlı Bazlama Yaptı

İsveç'ten gelip bir süredir Türkiye'de 'köy hayatı' içerikleri üreten Nicole Gheibi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı video gündem oldu. Köydeki kadınlarla birlikte bazlama açan Gheibi, pişirdiği bazlamaya tereyağı ve peynir sürerek yedi. Görüntülere sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum gelirken, köy kıyafetleri içindeki Gheibi'nin güzelliğine de övgüler yağdı.

Kaynak: nicolegheibi