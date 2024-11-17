Siirt'teki Kına Gecesinde "Yok Artık" Dedirten Takı Sunumu: Cam Fanusta Sergilediler!

Türk kültüründe düğünler, geleneksel değerlerin en önemli simgelerinden biridir. Özellikle Doğu illerimizde düğünler, ihtişamlı kutlamaları ve takı törenlerindeki zenginlikleriyle dikkat çeker. Gelin ve damada takılan altınlar, genellikle kuşaklarda sergilenerek davetlilere gösterilir. Ancak Siirt’teki bir kına gecesinde, bu gelenek alışılmışın dışında bir yöntemle uygulandı. Geline takılan altınlar, cam bir fanus içinde sergilenerek tüm misafirlere gösterildi.
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Siirt’te gerçekleşen bir kına gecesinde, geline takılan altınlar alışılmışın dışında bir şekilde sergilendi. Takılar, herkesin görebileceği şekilde cam bir fanusun içinde sunuldu.
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"Gösterişte son sokta" dedirten görüntüler, bir misafirin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı.
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