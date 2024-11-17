O Eski Halinden Eser Yok Şimdi: Mika Raun Annesiyle Beraber Eski Videolarını İzleyip Tiye Aldı

Mika Can Raun, estetik operasyonlarıyla gündemde olsa da onu aslında komik TikTok videolarıyla tanıyoruz. Mika, genç yaşta doğal ve samimi içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Geçirdiği cinsiyet değiştirme operasyonundan sonra paylaşımlarında da gözle görünür bir değişim yaşandı.Bu değişim, bazı takipçileri tarafından eleştirilse de Mika, son paylaşımında eski videolarını izleyerek kendini tiye aldı. 'Ne oldu o çocuğa?' diyerek eleştirileri kendi tarzıyla cevapladı.