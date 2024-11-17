Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.
Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...
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Hazal Subaşı
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Demet Akalın
Derya Uluğ
Çağla Şıkel
Beren Saat
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Hande Erçel
Yasemin Özilhan
Bülent Ersoy
Yasemin Kay Allen
Afra Saraçoğlu
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Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?
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