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Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Çabuk Koşun Oylama Yapıyoruz: Haftanın En Rüküş Kadınını Seçiyoruz!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Magazin Editörü
17.11.2024 - 16:38

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri verdiği pozlarla konuşuldu. Kombinleriyle gündem olanlar ise yine dillere düştü.

Hadi gelin haftanın en rüküş kadınını oylarınızla seçelim...

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Hazal Subaşı

Hazal Subaşı

Demet Akalın

Demet Akalın

Derya Uluğ

Derya Uluğ

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Beren Saat

Beren Saat
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Hande Erçel

Hande Erçel

Yasemin Özilhan

Yasemin Özilhan

Bülent Ersoy

Bülent Ersoy

Yasemin Kay Allen

Yasemin Kay Allen

Afra Saraçoğlu

Afra Saraçoğlu
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Peki Haftanın En Rüküş Kadını Sizce Kim?

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