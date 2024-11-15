Ufuk Beydemir'in Karizmatik Stilinin Sırrı Ortaya Çıktı: "Beni Karım Giydiriyor"

Başarılı sanatçı Ufuk Beydemir, geçtiğimiz günlerde Ali Sunal’ın sunduğu “Ali ile Aramızda” programına konuk oldu. Programda, Beydemir eşi İpek Filiz Yazıcı’dan da bolca bahsetti. Beydemir, evliliklerindeki uyum ve eşine olan sevgisini sık sık dile getirmekten kaçınmıyor. Sosyal medyada aşk dolu paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, ilişkilerindeki samimiyetle hayranlarından tam not alıyor. Ünlü şarkıcı, karizmatik stilini de eşi İpek Filiz Yazıcı’ya borçlu olduğunu açıklayarak izleyenlere tatlı bir sürpriz yaptı.
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Genelde ne giyeceğini eşi İpek Filiz Yazıcı'ya sorduğunu belirten Beydemir, bu tatlı itirafı ile izleyenleri gülümsetti.
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Programa gelmeden önce de ne giyeceği konusunda eşine danıştığını belirten Beydemir, "Ne giyeceğimi karıma soruyorum, 'Al bunları giy' diyor, ben de giyiyorum" dedi.
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