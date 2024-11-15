Arjantin Basınına Konuşan Icardi'den Wanda Nara Açıklaması: ''Hiçbir Şekilde Şiddet Uygulamadım''
Arjantin Basınına Konuşan Icardi'den Wanda Nara Açıklaması: ''Hiçbir Şekilde Şiddet Uygulamadım''
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular bir türlü durulmuyor. Son dönemde yaşadıkları olaylarla gündem olan ikili arasındaki kriz devam ediyor. Son olarak Arjantin basınından El Trece TV'nin yaptığı haberde, Icardi'nin Wanda Nara hakkında yaptığı çarpıcı açıklamaya yer verildi.
Wanda Nara'ya hiçbir şekilde şiddet uygulamadığını söyleyen Icardi, ''Wanda, mesajımı sosyal medyada paylaşarak beni herkesin önünde aptal yerine koydu. Bu da psikolojik şiddettir.'' açıklamasında bulundu.
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Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisi bir türlü gündemden düşmüyor.
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En son Arjantin basını, Icardi'nin kızlarını görmek için geç saatte Wanda Nara'nın evine gittiğini ve Nara ile Icardi arasında şiddetli bir tartışma yaşandığını iddia etmişti.
Bu gelişmeler üzerine Arjantin polisinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve Wanda Nara’nın Icardi için uzaklaştırma kararı çıkarılması talebinde bulunduğu aktarılmıştı.
İkiliye dair birçok haber basına yansırken, Mauro Icardi nihayet sessizliğini bozdu. Arjantin basınına konuşan Icardi'den Wanda Nara hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.
Şiddet uyguladığı iddialarını reddeden Icardi, "Hepsi Wanda'nın abartısı. Hiçbir şekilde şiddet kullanmadım. Orası benim evim ve haklarım var. Her şeyi medyaya taşıyor ve kişisel amaçları uğruna çarpıtıyor. Mesajımı gösterdiğinde beni herkesin önünde aptal yerine koydu ve bu psikolojik şiddettir." şeklinde konuştu.
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