Arjantin Basınına Konuşan Icardi'den Wanda Nara Açıklaması: ''Hiçbir Şekilde Şiddet Uygulamadım''

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular bir türlü durulmuyor. Son dönemde yaşadıkları olaylarla gündem olan ikili arasındaki kriz devam ediyor. Son olarak Arjantin basınından El Trece TV'nin yaptığı haberde, Icardi'nin Wanda Nara hakkında yaptığı çarpıcı açıklamaya yer verildi.

Wanda Nara'ya hiçbir şekilde şiddet uygulamadığını söyleyen Icardi, ''Wanda, mesajımı sosyal medyada paylaşarak beni herkesin önünde aptal yerine koydu. Bu da psikolojik şiddettir.'' açıklamasında bulundu.