Arda Turan'la Tanışma Hikayelerini Bir de Aslıhan Doğan Turan'ın Ağzından Dinleyelim!

Arda Turan'la 2018 senesinde nikah masasına oturan Aslıhan Doğan yaptığı açıklamalarla dikkat çeken isimlerden biri. Arda Turan'la devam ettirdikleri evlilikleriyle gündeme gelen Aslıhan Doğan yine sözleriyle dikkat çekti. YouTube'da 343 Digital kanalında yayınlanan Yenge FC programında Zeynep Demirel'in sorularını yanıtlayan isim sosyal medya gündemine oturdu. Önce futbolcunun kombinlerini puanladı sonra 'yengen vizesi'nin çıkacağı ülkeleri saydı ardından da tanışma hikayelerini anlattı. Gelin ikilinin tanışma hikayesini Aslıhan Doğan Turan'ın ağzından dinleyelim 👇