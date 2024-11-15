Arda Turan'la Tanışma Hikayelerini Bir de Aslıhan Doğan Turan'ın Ağzından Dinleyelim!
Arda Turan'la Tanışma Hikayelerini Bir de Aslıhan Doğan Turan'ın Ağzından Dinleyelim!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=Sr0Pt...
Arda Turan'la 2018 senesinde nikah masasına oturan Aslıhan Doğan yaptığı açıklamalarla dikkat çeken isimlerden biri. Arda Turan'la devam ettirdikleri evlilikleriyle gündeme gelen Aslıhan Doğan yine sözleriyle dikkat çekti. YouTube'da 343 Digital kanalında yayınlanan Yenge FC programında Zeynep Demirel'in sorularını yanıtlayan isim sosyal medya gündemine oturdu. Önce futbolcunun kombinlerini puanladı sonra 'yengen vizesi'nin çıkacağı ülkeleri saydı ardından da tanışma hikayelerini anlattı. Gelin ikilinin tanışma hikayesini Aslıhan Doğan Turan'ın ağzından dinleyelim 👇
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2005 senesinde tanışıp 10 sne boyunca arkadaş kalan, ardından başladıkları ilişkilerini 2018 senesinde düğünle taçlandıran Aslıhan Doğan ve Arda Turan magazin dünyasının en sevilen isimlerinden biri.
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Evlilikleriyle ve çalkantılı ilişkileriyle, zaman zaman da açıklamalarıyla gündem olan çift şimdilerde kurdukları küçük aileleriyle mutluluklarını doyasıya yaşıyorlar.
Zamanında "Arda'yla tanışıklığımız 2005 yılına dayanıyor. O zamanlar arkadaştık, 10 yıl boyunca iyi arkadaş kaldık. İlişkimiz 2015 yılında başladı. Flörtlerde ayrılıp barışmalar oldu ama 2018'de evlendik." açıklamasında bulunan Aslıhan Doğan Turan evliliklerine dair açıklamalarıyla da ilgi çekiyor.
Hamza Arda ve Asil Aslan isimli iki oğlu bulunan Turan çifti medyanın ve futbol severilerin gözdesi olmayı sürdürürken paylaşımlarına da beğeni yağıyor.
Sık sık yaptığı açıklamalarla adından bahsettiren Aslıhan Doğan Turan, Zeynep Demirel'in Yenge FC isimli YouTube programına konuk oldu ve yeniden çok konuşulacak açıklamalara imza attı.
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Arda Turan'la tanışma hikayelerini anlatan Aslıhan Doğan Turan Emre Belözoğlu'yla futbolcunun arasında dönen "1 numara" muhabbetini anlattı.
Belözoğlu'nun kendisini Turan'a gidip "Bir kız var asıl 1 numara o" şeklinde tanıttığını söyleyen Aslıhan Doğan, o zamanlar futbolcuyu tanımadığını açıkladı.
Kız kıza gittikleri bir gece klübünde tanıştıklarını söyleyen Aslıhan Doğan "1 numaralı kız burda" şekilde tanıtıldığını ve Arda Turan'ın "Bak işte Türkiye'nin en güzel kızı" şeklinde kendisini işaret ettiğini söyledi.
Ortak arkadaşları sayesinde gece kulübünde tanışan ikili merdivenlere oturarak muhabbet etmiş ve ilk kez orada tanışmış! Arda Turan'ın Barselona'ya transfer olduğu dönem ise çift oldukları sıralarmış.
Gelin o anları birlikte izleyelim👇
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