Kızı İçin Yardım İstemişti: Umut Akyürek, Melek'in Sağlık Durumuyla İlgili Gelişmeleri Duyurdu
Kızı İçin Yardım İstemişti: Umut Akyürek, Melek'in Sağlık Durumuyla İlgili Gelişmeleri Duyurdu
19 yaşındaki kızı Melek'le yaşadığı sorunları sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyuran Umut Akyürek gündeme damga vurmuştu. Kızının madde kullandığını ve can güvenliğinin olmadığını açıklayan sanatçı ardından yardım çağrısında bulunmuştu. Psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylediği kızı Melek'in son olarak kelepçeli görüntüleri ortaya çıkmıştı. Tedavi için hastanenin psikiyatr bölümüne yatırılan Melek Bal'ın sağlık durumunu Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul duyurdu.
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Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek ekim ayında yaptığı paylaşımda kızıyla ilgili şoke eden açıklamalarda bulunmuş ve gündeme damgasını vurmuştu.
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2004 yılında Oktay Ertuğrul ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'un psikolojik açıdan iyi olmadığını söyleyen Akyürek kızının madde kullandığını da açıklamıştı.
Umut Akyürek'in yaptığı paylaşımda can güvenliğinin olmadığını açıklamasından kısa bir süre sonra ise Melek Bal Ertuğrul sosyal medya hesabından kelepçeli bir paylaşımda bulunmuştu.
Son olaraki polis müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Melek Bal'ın psikolojik tedavisine başlanıldığı söylenmişti.
"Kızımı Allah'ın izniyle kurtaracağız" ifadelerini kullanan anne Umut Akyürek'ten Melek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
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"Çok büyük ilerleme kaydettik. Allah'a çok şükür, yeniden doğmuş gibi. Kızımız diğer gençlerin de bu illetten kurtulması için gönüllü çalışmak istiyor" ifadelerini kullanan sanatçı kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.
Oktay Ertuğrul ise durumla ilgili "Kızımızla birlikte bu konu simge oldu. 8 milyon bağımlıdan bahsediliyor. Bunları sokağa bıraktığın zaman, o çocukları ve toplumu kaybetmiş oluyoruz" şeklinde konuşurken kızı Melek'in dernek kurmak istediğini ekledi.
"Telefon ve internet ortamı tehlikeli. Toplumumuzun geldiği nokta ortada. Yetişkin insanlar bile 3-5 kuruş için kepaze oluyor. Ahlak ve şahsiyet kavramı yitirildi. Televizyonda daha eğitici ve pozitif programlar da olmalı. Asıl sıkıntı, denetimsiz sosyal medya." şeklinde konuşan Akyürek sosyal medya uygulamaları hakkında uyardı.
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