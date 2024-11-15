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Kızı İçin Yardım İstemişti: Umut Akyürek, Melek'in Sağlık Durumuyla İlgili Gelişmeleri Duyurdu

Kızı İçin Yardım İstemişti: Umut Akyürek, Melek'in Sağlık Durumuyla İlgili Gelişmeleri Duyurdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.11.2024 - 12:01

19 yaşındaki kızı Melek'le yaşadığı sorunları sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyuran Umut Akyürek gündeme damga vurmuştu. Kızının madde kullandığını ve can güvenliğinin olmadığını açıklayan sanatçı ardından yardım çağrısında bulunmuştu. Psikolojik rahatsızlığı olduğunu söylediği kızı Melek'in son olarak kelepçeli görüntüleri ortaya çıkmıştı. Tedavi için hastanenin psikiyatr bölümüne yatırılan Melek Bal'ın sağlık durumunu Umut Akyürek ve Oktay Ertuğrul duyurdu.

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Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek ekim ayında yaptığı paylaşımda kızıyla ilgili şoke eden açıklamalarda bulunmuş ve gündeme damgasını vurmuştu.

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek ekim ayında yaptığı paylaşımda kızıyla ilgili şoke eden açıklamalarda bulunmuş ve gündeme damgasını vurmuştu.

2004 yılında Oktay Ertuğrul ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'un psikolojik açıdan iyi olmadığını söyleyen Akyürek kızının madde kullandığını da açıklamıştı.

2004 yılında Oktay Ertuğrul ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul'un psikolojik açıdan iyi olmadığını söyleyen Akyürek kızının madde kullandığını da açıklamıştı.

'Madde kullanıyor hem de çok bilinçsizce. Tabii ki bilinçlisi olmaz ama adeta ölümüne. Kontrolsüzce, o da psikiyatrik rahatsızlığından dolayı kendini frenleyemediği için korkunç boyutlara vardı iş. Ben şu anda kendimi odaya kilitledim, iki gündür yoktu. Yine çok büyük bir kriz yaşıyor.'

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Umut Akyürek'in yaptığı paylaşımda can güvenliğinin olmadığını açıklamasından kısa bir süre sonra ise Melek Bal Ertuğrul sosyal medya hesabından kelepçeli bir paylaşımda bulunmuştu.

Umut Akyürek'in yaptığı paylaşımda can güvenliğinin olmadığını açıklamasından kısa bir süre sonra ise Melek Bal Ertuğrul sosyal medya hesabından kelepçeli bir paylaşımda bulunmuştu.

Detaylar 👇

Son olaraki polis müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Melek Bal'ın psikolojik tedavisine başlanıldığı söylenmişti.

Son olaraki polis müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Melek Bal'ın psikolojik tedavisine başlanıldığı söylenmişti.

Umut Akyürek, kızının sağlık durumuyla ilgili konuşmuştu👇

"Kızımı Allah'ın izniyle kurtaracağız" ifadelerini kullanan anne Umut Akyürek'ten Melek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

"Kızımı Allah'ın izniyle kurtaracağız" ifadelerini kullanan anne Umut Akyürek'ten Melek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.
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"Çok büyük ilerleme kaydettik. Allah'a çok şükür, yeniden doğmuş gibi. Kızımız diğer gençlerin de bu illetten kurtulması için gönüllü çalışmak istiyor" ifadelerini kullanan sanatçı kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

"Çok büyük ilerleme kaydettik. Allah'a çok şükür, yeniden doğmuş gibi. Kızımız diğer gençlerin de bu illetten kurtulması için gönüllü çalışmak istiyor" ifadelerini kullanan sanatçı kızının sağlık durumunun iyiye gittiğini duyurdu.

'Zaten bu durum hemen anlaşılıyor. Çocuğun agresifleşmesi, odaya kapanması ve okuldan uzaklaşmasıyla anlaşılıyor. Ama önünü alamıyorsunuz, sokakta arkadaş ortamında o madde karşısına çıkıyor. Gençlerin hepsi kurtulmak istiyor'

Oktay Ertuğrul ise durumla ilgili "Kızımızla birlikte bu konu simge oldu. 8 milyon bağımlıdan bahsediliyor. Bunları sokağa bıraktığın zaman, o çocukları ve toplumu kaybetmiş oluyoruz" şeklinde konuşurken kızı Melek'in dernek kurmak istediğini ekledi.

Oktay Ertuğrul ise durumla ilgili "Kızımızla birlikte bu konu simge oldu. 8 milyon bağımlıdan bahsediliyor. Bunları sokağa bıraktığın zaman, o çocukları ve toplumu kaybetmiş oluyoruz" şeklinde konuşurken kızı Melek'in dernek kurmak istediğini ekledi.

'Melek Sensin Derneği kurmak istiyor. Kızlarla ilgili çalışmalar yapacak. Beraber çocuklarımızı sokaktan alacağız.'

"Telefon ve internet ortamı tehlikeli. Toplumumuzun geldiği nokta ortada. Yetişkin insanlar bile 3-5 kuruş için kepaze oluyor. Ahlak ve şahsiyet kavramı yitirildi. Televizyonda daha eğitici ve pozitif programlar da olmalı. Asıl sıkıntı, denetimsiz sosyal medya." şeklinde konuşan Akyürek sosyal medya uygulamaları hakkında uyardı.

"Telefon ve internet ortamı tehlikeli. Toplumumuzun geldiği nokta ortada. Yetişkin insanlar bile 3-5 kuruş için kepaze oluyor. Ahlak ve şahsiyet kavramı yitirildi. Televizyonda daha eğitici ve pozitif programlar da olmalı. Asıl sıkıntı, denetimsiz sosyal medya." şeklinde konuşan Akyürek sosyal medya uygulamaları hakkında uyardı.

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