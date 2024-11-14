Hande Erçel'in Keşfedilme Hikayesini Duyunca Siz de Bu Kadar Şanslı Olmayı Dileyeceksiniz!
Hande Erçel'in Keşfedilme Hikayesini Duyunca Siz de Bu Kadar Şanslı Olmayı Dileyeceksiniz!
Ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Hande Erçel, sergilediği performanslarla, gittikçe değişen görünümüyle ve aşk hayatıyla hayatını gözler önünde yaşamaya devam ediyor. Seveni kadar eleştireni de bitmeyen oyuncu bir şekilde gündemde kalmayı başarıyor. Ekranlara yer aldığı son yapım olan 'Bambaşka Biri'nden sonra ufak bir ara veren ve Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşka odaklanan Hande Erçel şimdilerde katıldığı etkinliklerle gündeme düşüyor.
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle ve özel hayatıyla anılan Hande Erçel'in şu an sahip olduğu üne nasıl kavuştuğunu biliyor musunuz? Gelin, Erçel'in kariyerindeki ilk durak neresi olmuş birlikte bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tek bir hareketiyle hatta aldığı nefesle bile magazin manşetlerinde kendine yer edinmeyi başaran Hande Erçel'in adını ilk defa "Güneşi Beklerken" dizisinde canlandırdığı 'Selin' karakteriyle duymuştuk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Oyunculuk kariyerinde büyük bir basamak olarak görülen bu dizinin ve partneriyle yakaladığı uyumun ardından önü bir hayli açılan Erçel'i sonradan "Aşk Laftan Anlamaz", "Sen Çal Kapımı" gibi yapımlarda izleme şansı yakalamıştık.
2014 yılında başladığı kariyeriyle birlikte oyunculuğu, özel hayatı ve zaman zamanda tarzı yüzünden eleştiriye maruz kalan isimlerden olan Hande Erçel şimdilerde aşk hayatı ve ardı arkası kesilmeyen etkinliklerle adından bahsettiriyor.
Hakan Sabancı'yla yaşadığı dolu dizgin aşkla da tepkilerin odak noktası olmayı başaran oyuncu son zamnalardan ekranlardan bir hayli uzak kalmayı tercih ediyor.
Ekranlardan uzak olan fakat etkinliklerden kopamayan Erçel, son zamanlarda aşk hayatı, güzelliği, kırmızı halılardaki ihtişamı derken resmen kariyerinin zirvesini yaşıyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki şimdilerde oyunculuğundansa tabiri caizse sosyal medya figürü olarak öne çıkan Erçel'in bulunduğu konuma gelmesinde rol oynayan olay ne? Gelin, Hande Erçel'in kariyer yolculuğundaki ilk durağa birlikte bakalım👇
Hande Erçel, 15 yaşındayken Kartal'daki bir AVM'de düzenlenen güzellik yarışmasına katılmış ve birinci seçilmiş.
Ardından kendisi 2012 yılında Azerbaycan’da düzenlenen Miss Civilization of the World yarışma ikincisi olmuş.
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları bölümünde öğrenimini sürdüren Erçel, bu yarışmalar sayesinde yavaş yavaş sektöre işlenmeye başlanıyor.
Sektördeki pek çok isim gibi adını katıldığı güzellik yarışmasındaki başarıyla duyurmayı başaran Hande Erçel kısa sürede yapımcıların gözdesi haline geliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya Medeniyetler Kraliçesi yarışmasında boy göstermesinin ardından 18 yaşında televizyon ekranlarında kendine yer edinmeyi başarıyor.
Hatta kariyerine magazin programı sunuculuğu yaparak başlayan Hande Erçel, bir zamanlar aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'ın Merve Boluğur'la ilgili bir haberini o program esnasında sunmuş!
Bilmeyenler için kendisinin 18 yaşında sunuculuk yaptığı o anları şöyle bırakalım 👇
Kısa sürede keşfedilen Hande Erçel, "Çalıkusu", "Tatar Ramazan" ve "Çılgın Dershane Üniversitesi" gibi dizilerde küçük rollerle ilk deneyimlerini kazanmış ve zamanla şimdiki ününü yakalamış!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın