Kolundaki Jilet İzleri Dikkat Çeken Umut Akyürek'in Kızının Hastaneye Kaldırıldığı Öğrenildi!
Kolundaki Jilet İzleri Dikkat Çeken Umut Akyürek'in Kızının Hastaneye Kaldırıldığı Öğrenildi!
Kaynak: https://www.odatv.com/magazin/unlu-sa...
Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, 19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul ile ilgili üzücü açıklamalarda bulunmuştu. 'İş korkunç boyutlara ulaştı' diyen Akyürek'in kızının sağlık durumuyla ilgili bir gelişme yaşandı.
Kaynak: Oda TV
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Türk Sanat Müziği'nin güçlü seslerinden biri olan Umut Akyürek, geçtiğimiz günlerde sesi ve sanatıyla değil; kızıyla gündeme gelmişti.
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19 yaşındaki kızı Melek Bal Ertuğrul ile ilgili paylaşımıyla gündeme oturan Umut Akyürek, kızının madde bağımlılığı sebebiyle kendini odaya kilitlemek zorunda kaldığını ve defalarca polis çağırdığını açıklamıştı.
Annesinin açıklamalarının ardından tepkisini esirgemeyen Melek, Instagram hesabından kelepçeli bir paylaşım yaparak "Başladı bizim mesai" yazmıştı. Ancak paylaşımında yazdıklarından ziyade kolundaki jilet izleri dikkat çekmişti.
Annesi Umut Akyürek'in "İş korkunç boyutlara vardı" açıklamasıyla durumun vehametinin gözler önüne serilmesiyle birlikte Melek'le ilgili bir gelişme yaşandığı öğrenildi.
Oda TV'nin haberine göre polis müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Melek'in hastanede psikiyatri hastalarıyla bir arada olduğu öğrenildi.
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Umut Akyürek, kızının sağlık durumuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:
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