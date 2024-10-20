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Usta Oyuncu ve Senarist Suphi Tekniker 84 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu

Usta Oyuncu ve Senarist Suphi Tekniker 84 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 23:34

Birçok Yeşilçam projesine senarist olarak imza atmış değerli oyuncu ve senarist Suphi Tekniker vefat etti. Usta ismin vefat haberini ise Şehir Tiyatroları duyurdu.

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1960 yılında ''Cici Katibem'' isimli Yeşilçam filmiyle oyunculuk hayatına başlayan Suphi Tekniker, ''Karakolda Ayna Var'' ve ''Toprak Ana'' gibi birçok unutulmaz projede yer almıştı.

1960 yılında ''Cici Katibem'' isimli Yeşilçam filmiyle oyunculuk hayatına başlayan Suphi Tekniker, ''Karakolda Ayna Var'' ve ''Toprak Ana'' gibi birçok unutulmaz projede yer almıştı.

Oyunculuğunun yanı sıra oldukça güçlü bir kaleme sahip olan Tekniker, birçok Yeşilçam filminin senaristliğini de üstlenmiş ve ömrüne birçok başarıyı katarken hafızalarımızda unutulmaz bir yer edinmeyi de başarmıştı.

Oyunculuğunun yanı sıra oldukça güçlü bir kaleme sahip olan Tekniker, birçok Yeşilçam filminin senaristliğini de üstlenmiş ve ömrüne birçok başarıyı katarken hafızalarımızda unutulmaz bir yer edinmeyi de başarmıştı.

Ne yazık ki bugün Şehir Tiyatroları'ndan üzen haber geldi. Usta isim seksen dört yaşında hayata gözlerini yumdu.

Ne yazık ki bugün Şehir Tiyatroları'ndan üzen haber geldi. Usta isim seksen dört yaşında hayata gözlerini yumdu.

Şehir Tiyatroları Suphi Tekniker'in vefatını şu sözlerle duyurdu: “Ustamız Suphi Tekniker’i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kurucumuz Muhsin Ertuğrul’un teşvikiyle 1960 yılında, İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda Kral Lear oyununda figüran olarak sahneye çıkan, sonrasında tiyatroda oynadığı başrollerle sahnedeki başarısını kanıtlayan, ardından sinemada Şener Şen, Kemal Sunal, İlyas Salman gibi ustaların rol aldığı filmler başta olmak üzere birçok filmin senaryo yazarlığı ve tiyatro ve sinemada oyuncu olarak sanat yolculuğunu başarıyla yürüten Tekniker, bir röportajında “Şehir Tiyatrosu sevincimdir. Dünyaya bir daha gelsem yine Şehir Tiyatroları’nda gelir, aynı şekilde aynı hayatı yaşamak isterim. Tiyatrocu olmak isterim” diyecekti. Suphi Tekniker’i sonsuz yolculuğuna uğurlarken, İstanbul Şehir Tiyatrosu Ailesi olarak, ustamıza Allah’tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz…”

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