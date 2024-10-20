Usta Oyuncu ve Senarist Suphi Tekniker 84 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu
Usta Oyuncu ve Senarist Suphi Tekniker 84 Yaşında Hayata Gözlerini Yumdu
Birçok Yeşilçam projesine senarist olarak imza atmış değerli oyuncu ve senarist Suphi Tekniker vefat etti. Usta ismin vefat haberini ise Şehir Tiyatroları duyurdu.
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1960 yılında ''Cici Katibem'' isimli Yeşilçam filmiyle oyunculuk hayatına başlayan Suphi Tekniker, ''Karakolda Ayna Var'' ve ''Toprak Ana'' gibi birçok unutulmaz projede yer almıştı.
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Oyunculuğunun yanı sıra oldukça güçlü bir kaleme sahip olan Tekniker, birçok Yeşilçam filminin senaristliğini de üstlenmiş ve ömrüne birçok başarıyı katarken hafızalarımızda unutulmaz bir yer edinmeyi de başarmıştı.
Ne yazık ki bugün Şehir Tiyatroları'ndan üzen haber geldi. Usta isim seksen dört yaşında hayata gözlerini yumdu.
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