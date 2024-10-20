Verdiği Kiloların Ardından Fiziksel Değişimi Dikkat Çeken Oyuncu Ecem Erkek'ten Şaşırtan Kadınlık Açıklaması!
Verdiği Kiloların Ardından Fiziksel Değişimi Dikkat Çeken Oyuncu Ecem Erkek'ten Şaşırtan Kadınlık Açıklaması!
Oyuncu Ecem Erkek, Hakan Gence'ye verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulundu. Başarılı oyuncu, verdiği kilolardan kadın hissetmeye kadar birçok konu hakkında konuştu.
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''Güldür Güldür'' isimli eğlence programından tanıdığımız başarılı oyuncu Ecem Erkek, şimdilerde yer aldığı sinema filmleriyle de adından söz ettirmeyi başarırken yediden yetmişe tüm izleyicilerin yüzlerinde birer tebessüm bırakmayı da ihmal etmiyor.
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Sevilen oyuncu geçtiğimiz gün Hakan Gence'ye verdiği röportajda kendi keşif yolculuğundan bahsetti. Erkek, “Kadın olduğumu keşfetmeye başladım” diyerek tanımladığı bu süreci ''Bu zamana kadar erkek çocuğu gibi yetişmiştim, her şeyi tek başıma yapıp İstanbul’da tek başıma ayakta kalmaya çalışırken kendime bir baktım, kadın gibi görünmüyorum ama çok kadın gibi hissediyorum. Yani gerçekten milletin baskısıyla ilgisi yok, tamamen kendi baskımla ilgili.'' cümleleriyle özetledi.
Röportaja özel yapılan fotoğraf çekiminde düzgün fiziği de dikkatlerden kaçmayınca, ''Sanılanın aksine çok kilo vermedim, en fazla altı kilo, güzel spor yaptığım ve iyi beslendiğim için biraz daraldım sanırım. Ama gardırobumda gerçekten güzel değişim var.'' diyen güzel oyuncu kilo vermeye hala da devam ettiğini belirtti.
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