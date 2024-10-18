Prens Dizisinin Başrolü Giray Altınok'tan 'Yenidoğan Çetesi'ne Tepkili Sosyal Medya Paylaşımı!
Prens Dizisinin Başrolü Giray Altınok'tan 'Yenidoğan Çetesi'ne Tepkili Sosyal Medya Paylaşımı!
Ülkemizin gündemine sarsıcı bir şekilde düşen ''Yenidoğan Çetesi'' soruşturmasının ardından ünlü isimlerden konuya ilişkin yorum ve tepkiler gecikmedi. Bu ünlü isimlerden birisi de Prens dizisinin başarılı oyuncusu Giray Altınok oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye gündemi bugün, Yenidoğan Çetesi'nin en az 10 bebeğin ölümüne neden olduğunun ortaya çıkmasıyla çalkalandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu olayın ülke genelinde yayılmasının ardından sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı Yenidoğan Çetesi hakkında paylaşımlar yapmaya başladı. Bu isimlerden birisi de ünlü oyuncu Giray Altınok oldu.
Giray Altınok, ''Kıvırmadan söylemek gerek. 8 bin tl için insanların bebeklerini öldüren insanların yaşatılmasını istemiyorum. Yasal ya da yasadışı farketmez benim için.'' şeklindeki yorumunu X platformu üzerinden onu takip edenlerle paylaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın