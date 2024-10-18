Prens Dizisinin Başrolü Giray Altınok'tan 'Yenidoğan Çetesi'ne Tepkili Sosyal Medya Paylaşımı!

Ülkemizin gündemine sarsıcı bir şekilde düşen ''Yenidoğan Çetesi'' soruşturmasının ardından ünlü isimlerden konuya ilişkin yorum ve tepkiler gecikmedi. Bu ünlü isimlerden birisi de Prens dizisinin başarılı oyuncusu Giray Altınok oldu.