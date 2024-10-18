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Prens Dizisinin Başrolü Giray Altınok'tan 'Yenidoğan Çetesi'ne Tepkili Sosyal Medya Paylaşımı!

Prens Dizisinin Başrolü Giray Altınok'tan 'Yenidoğan Çetesi'ne Tepkili Sosyal Medya Paylaşımı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 23:41

Ülkemizin gündemine sarsıcı bir şekilde düşen ''Yenidoğan Çetesi'' soruşturmasının ardından ünlü isimlerden konuya ilişkin yorum ve tepkiler gecikmedi. Bu ünlü isimlerden birisi de Prens dizisinin başarılı oyuncusu Giray Altınok oldu.

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Türkiye gündemi bugün, Yenidoğan Çetesi'nin en az 10 bebeğin ölümüne neden olduğunun ortaya çıkmasıyla çalkalandı.

Türkiye gündemi bugün, Yenidoğan Çetesi'nin en az 10 bebeğin ölümüne neden olduğunun ortaya çıkmasıyla çalkalandı.

İsmi anılan 47 şüpheliden 22'sinin tutuklandığı biliniyor.

Bu olayın ülke genelinde yayılmasının ardından sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı Yenidoğan Çetesi hakkında paylaşımlar yapmaya başladı. Bu isimlerden birisi de ünlü oyuncu Giray Altınok oldu.

Bu olayın ülke genelinde yayılmasının ardından sosyal medya üzerinden birçok kullanıcı Yenidoğan Çetesi hakkında paylaşımlar yapmaya başladı. Bu isimlerden birisi de ünlü oyuncu Giray Altınok oldu.

Giray Altınok, ''Kıvırmadan söylemek gerek. 8 bin tl için insanların bebeklerini öldüren insanların yaşatılmasını istemiyorum. Yasal ya da yasadışı farketmez benim için.'' şeklindeki yorumunu X platformu üzerinden onu takip edenlerle paylaştı.

Giray Altınok, ''Kıvırmadan söylemek gerek. 8 bin tl için insanların bebeklerini öldüren insanların yaşatılmasını istemiyorum. Yasal ya da yasadışı farketmez benim için.'' şeklindeki yorumunu X platformu üzerinden onu takip edenlerle paylaştı.
twitter.com

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