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Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Başlatan Cimer Şikayeti Ortaya Çıktı

Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Başlatan Cimer Şikayeti Ortaya Çıktı

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
18.10.2024 - 22:26

'Yenidoğan Çetesi' Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Para kazanmak amacıyla yeni doğan bebekleri öldüren çeteyle ilgili detaylar da çıkmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada sürecin nasıl başladığını anlattı.

Peki Yenidoğan Çetesi nasıl ortaya çıktı?

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Türkiye'nin gündeminde bugün, yenidoğan bebekleri para kazanmak amacıyla kullanan çete vardı.

Türkiye'nin gündeminde bugün, yenidoğan bebekleri para kazanmak amacıyla kullanan çete vardı.

Hekimler, hemşireler, sağlık çalışanlarının oluşturduğu Yenidoğan Çetesi, acil bebek hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelere yönlendirdi, yanlış ilaçlar reçete etti, bebeklerin kuvöze alınmalarını engelledi.

Yenidoğan Çetesi'nin en az 10 bebeğin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

Yenidoğan Çetesi'nin en az 10 bebeğin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.

47 şüpheliden 22'sinin tutuklandı, çetenin toplamda 19 farklı hastaneyle iş birliği içinde olduğu açıklandı.

Peki Yenidoğan Çetesi nasıl ortaya çıktı?

Peki Yenidoğan Çetesi nasıl ortaya çıktı?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Tekirdağ'da düzenlediği basın açıklamasında, suçluların yargılama sürecinin devam ettiğini açıklayarak sürece dair bilgilendirmelerde bulundu.

Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Yenidoğan Çetesi süreci, bir annenin Mayıs ayında Cimer'e yaptığı ihbarla başladı.

Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Yenidoğan Çetesi süreci, bir annenin Mayıs ayında Cimer'e yaptığı ihbarla başladı.

Vatandaşın Cimer'e yaptığı başvuru metni, Pointer tarafından paylaşıldı;

Vatandaşın Cimer'e yaptığı başvuru metni, Pointer tarafından paylaşıldı;

“Eski PKK hükümlüsü Fırat Sarı ve İlker Gönen, SSK’yı dolandırmaktadır.

Bir sürü bebek insanlık dışı bir şekilde öldü.

112’ye rüşvet verildi...

Yüzlerce bebeğin ölümüne sebep oldular...kaç yıldır milyonlarca tl para kazandılar...

Bu ölen bebekler sizin de bebeğiniz olabilir.'

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