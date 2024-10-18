Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Başlatan Cimer Şikayeti Ortaya Çıktı
Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Başlatan Cimer Şikayeti Ortaya Çıktı
'Yenidoğan Çetesi' Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Para kazanmak amacıyla yeni doğan bebekleri öldüren çeteyle ilgili detaylar da çıkmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada sürecin nasıl başladığını anlattı.
Peki Yenidoğan Çetesi nasıl ortaya çıktı?
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Türkiye'nin gündeminde bugün, yenidoğan bebekleri para kazanmak amacıyla kullanan çete vardı.
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Yenidoğan Çetesi'nin en az 10 bebeğin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı.
Peki Yenidoğan Çetesi nasıl ortaya çıktı?
Yerlikaya'nın açıklamalarına göre, Yenidoğan Çetesi süreci, bir annenin Mayıs ayında Cimer'e yaptığı ihbarla başladı.
Vatandaşın Cimer'e yaptığı başvuru metni, Pointer tarafından paylaşıldı;
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