Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Başlatan Cimer Şikayeti Ortaya Çıktı

'Yenidoğan Çetesi' Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Para kazanmak amacıyla yeni doğan bebekleri öldüren çeteyle ilgili detaylar da çıkmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada sürecin nasıl başladığını anlattı.

Peki Yenidoğan Çetesi nasıl ortaya çıktı?

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