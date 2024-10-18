Bir Baba Tüp Bebek Tedavisiyle 15 Yılın Sonunda Kavuştuğu Bebeğinin Yenidoğan Çetesi Kurbanı Olduğunu Anlattı

2022’de eşinin ‘Yenidoğan çetesi’nin anlaşmalı olduğu Esenler Güney Hastanesi’nde doğum yaptığını söyleyen Mehmet Emin Kara isimli kişi 1 hafta sonra bebeğinin vefat ettiğini söyledi. Ölüm belgesini istediklerini ancak hastanenin vermediğini söyleyen acılı baba aynı zamanda eşinin tüp bebek tedavisiyle hamile kaldığını ve 15 sene boyunca bebek beklediklerini ifade etti.