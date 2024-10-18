Bir Baba Tüp Bebek Tedavisiyle 15 Yılın Sonunda Kavuştuğu Bebeğinin Yenidoğan Çetesi Kurbanı Olduğunu Anlattı
Bir Baba Tüp Bebek Tedavisiyle 15 Yılın Sonunda Kavuştuğu Bebeğinin Yenidoğan Çetesi Kurbanı Olduğunu Anlattı
Bebekleri para için öldüren; doktor, sağlık çalışanları ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının bulunduğu 'Yenidoğan Çetesi'nin kurbanı olan ailelerin sayısı artıyor. Gazeteci Seyhan Avşar, X hesabından tüp bebek tedavisiyle 15 yılın sonunda evlat sahibi olan bir babanın mesajını paylaştı.
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"Daha ne olabilir?" dediğimiz her an akıl sınırlarımızı zorlayan yeni skandallarla ülkece karşı karşıya kalıyoruz. Kan donduran skandalın sonuncusu: Yenidoğan çetesi.
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Kazanç sağlamak için bebekleri öldüren çete hakkında hazırlanan iddianamedeki her ayrıntı isyan ettirdi. 1400 sayfalık iddianamede doktorlar, sağlık çalışanlarının bulunduğu çetenin her konuşması tüyler ürpertti.
Bebekleri dalga geçerek kahkaha atarak öldüren çetenin mağdurları yaşadıklarını sosyal medyadan paylaşmaya başladı. Sağlıklı doğan bebeğinin hastanede ihmal nedeniyle öldüğünü söyleyen aileler bu son skandalla resmen bir kez daha öldü!
Çetenin anlaşmalı olduğu ‘ölüm’ hastanelerinde doğum yapan kadınlar yaşadıklarını sosyal medyadan anlatmaya başladı. Öte yandan gazeteci Seyhan Avşar, bir babanın mesajını paylaştı.
Avşar'ın paylaşımı şöyle👇🏻
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“15 senedir o anı bekliyorduk.”
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