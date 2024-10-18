Yenidoğan Çetesinin Bebekleri Öldürdüğü Hastanelerden Birinin Sahibi Ağaçları Katleden Şirket Çıktı

Mehmet G.: Müsait misin?

Fırat S.: Yalnızca müsaitim hehehe

Mehmet G.: Yalnızca müsaitsin hehehe tamam şey ıı Ekrem beyle tanıştım

Fırat S.: Hıı

Mehmet G.: Aslında ... benle tanışmak değil şey ıı hassasiyetlerini belirtmek aslında seninle konuşmasını gerekenleri benimle konuştu öyle söyleyeyim

Fırat S.: hıhı

Mehmet G.: ıı şu şey ben denetlemeden son derece rahatsız şey iyo hani bizimki hani dedi ki rakamları yanlış olmasın ama buranın on sekiz bin milyon şey ıı cirosu on sekiz milyon cirosu varsa bizim şeylerin hani genel şirketin aylık yüz elli milyon cirosu var hani ben buranın adının lekelenmesiyle diğer şirketlerin ıı lekelenmesini istemiyorum o yüzden yavaş olun dedi şeylere dikkat edin dedi hani dosyaların içi dışı önü arkası hani bizim siyasi yönümüz de var

Fırat S.: Dikkat edin

Mehmet G.: AK Parti içinde de bizim Recep Tayyip ile yakınlığımızı kıskanan ekip olduğu için hani bizi oradan da zor durumda bırakabilirler özellikle dikkatli olun dedi ben şimdi yarın Murat M. ile ya da bir sonraki gün onun olmadığı bi gün tekrar konuşucam abi diyeceğim sen bize devam et dedin ama hıhı şey ekrem bey yavaş ol dedi n'apalım diye

Fırat S : heh

Mehmet G.: Ben zaten Murat M.’ye “yavaş olacağız” demiştim ama bakalım o ne diyecek?

Fırat S.: O gün görmedin mi Murat hiçbir şeyi kabul etmiyordu.

Mehmet G.: Ya şimdi

Fırat S.: ciroyu gün altına düşürdü ya ağzımıza s...

Mehmet G.: Murat Murat da Murat da Ekrem’e mahçup olmamak için tamam mı?

Fırat S.: Tabi ciroda

Mehmet G.: Ciroyu yüksek istiyor ama tabi Ekrem, “Benim için cirodan çok imaj önemli, benim imajımı şeyimi bozacak bir hareket, bozacak bir hamle olmasın” derdinde. Şeyi sordu “Bütün İstanbul’a bu denetleme gitti mi?” dedi, “yok” dedim. “Ağırlıklı olarak bize gitti, bi kaç yere daha gitmiş ama aynı şeylere bakılmamış” dedim. Hani yarın öbür gün Murat M. sana sorarsa aynı ağızdan konuşalım değişik bir şey ya da farklı bi şey söyleme diye söylüyorum.

Fırat S.: Ben de öyle söyledim ya Murat’a tam hani bizim dışımızda gittiği yerler de var dedim.

Mehmet G.: Hani bi kaç bi kaç tane yere gitmiş ama dedim onları da hani bize baktığı şeyleri bakmamışlar dolayısıyla bizimki bizim şikayetimize bağlı bi denetleme ama tedbirimizi aldık dedim. Tedbir almadım farkındasın di mi

Fırat S.: Nasıl?

Mehmet G.: ben daha hiçbir tedbir almadım farkındasın di mi?

Fırat S.: Evet

Mehmet G.: İşte o patlayacak yarın öbürsü gün diyecekler ki bir hafta içinde iki yıllık üç yıllık dosyaları getirin onları kim dolduracak bi hafta içinde?

Fırat S.: Ya şimdi, yani Mehmet abi dur seni şeyden arayayım Whatsapp’tan arayayım mı? Mehmet G.: tamam okey tamam bekliyorum.