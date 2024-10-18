Yenidoğan Çetesinin Bebekleri Öldürdüğü Hastanelerden Birinin Sahibi Ağaçları Katleden Şirket Çıktı
Yenidoğan Çetesinin Bebekleri Öldürdüğü Hastanelerden Birinin Sahibi Ağaçları Katleden Şirket Çıktı
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) para almak için yenidoğan bebekleri öldüren çete Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Olayın her ayrıntısı kanımızı dondururken Karar’dan Büşra Cebeci’nin haberine göre bebekleri öldüren hastanelerden birinin ağaç katliamı yapan bir şirkete ait olduğu ortaya çıktı.
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İstanbul’da hekimler, sağlık çalışanları ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla işbirliği yapıp anlaştıkları özel hastanelerde yenidoğan bebeklerin ölümüne neden olan çete Türkiye’i sarstı.
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Çeteye dair hazırlanan iddianame olayın boyutunu gözler önüne serdi, ülkenin kanını dondurdu.
Çetenin elebaşı olan doktor Fırat Sarı ve suç örgütünün bebekleri katlettiği hastaneler şöyle:
Karar’dan Büşra Cebeci’nin haberine göre Özel TRG Hospitalist Hastanesi aynı zamanda ağaç katliamı yapan bir şirkete mensup.
Çetenin yoğun faaliyet gösterdiği bu hastanenin sahibi ya da sahiplerinde olaya dair hazırlanan fezlekede rastlanılmıyor.
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Fezlekede sadece hastanenin müdürü Murat G. şüpheli olarak yer alıyor. Çete üyesi Mehmet G. ile çete lideri Fırat S. arasında geçen konuşma hastanenin bu skandaldan haberi olduğunu gösterir nitelikte.
Karar’ın haberine göre konuşmada adı geçen Ekrem adlı kişi TRG Hospitalist’in mensubu olduğu TRG Uluslararası Sağlık Turizmi A.Ş.’nin yönetim kurulunda bulunan Ekrem Çiftçi.
Konuşmada “Siyasi bağlantılarımız var” cümlesinin kaynağı ise şirketin bağlı olduğu Güven Holding’in sahiplerinden Hayrettin Coşkun. Coşkun, AK Parti Ankara eski İl Başkanı Yardımcısı.
TEM Otoyolu’nda yer alan 27 dönüm araziden yükselen inşaatın Güven Holding’e kiralandığı ortaya çıkmıştı. Şirket, inşaat gerekçesiyle İstanbul’un ciğerleri olan yüzlerce ağacı katletmişti.
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