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Yenidoğan Çetesinin Bebekleri Öldürdüğü Hastanelerden Birinin Sahibi Ağaçları Katleden Şirket Çıktı

Yenidoğan Çetesinin Bebekleri Öldürdüğü Hastanelerden Birinin Sahibi Ağaçları Katleden Şirket Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.10.2024 - 19:11

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) para almak için yenidoğan bebekleri öldüren çete Türkiye gündemine bomba gibi düştü. Olayın her ayrıntısı kanımızı dondururken Karar’dan Büşra Cebeci’nin haberine göre bebekleri öldüren hastanelerden birinin ağaç katliamı yapan bir şirkete ait olduğu ortaya çıktı. 

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İstanbul’da hekimler, sağlık çalışanları ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla işbirliği yapıp anlaştıkları özel hastanelerde yenidoğan bebeklerin ölümüne neden olan çete Türkiye’i sarstı.

İstanbul’da hekimler, sağlık çalışanları ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla işbirliği yapıp anlaştıkları özel hastanelerde yenidoğan bebeklerin ölümüne neden olan çete Türkiye’i sarstı.

Çeteye dair hazırlanan iddianame olayın boyutunu gözler önüne serdi, ülkenin kanını dondurdu.

Çeteye dair hazırlanan iddianame olayın boyutunu gözler önüne serdi, ülkenin kanını dondurdu.

Çetenin elebaşı olan doktor Fırat Sarı ve suç örgütünün bebekleri katlettiği hastaneler şöyle:

Çetenin elebaşı olan doktor Fırat Sarı ve suç örgütünün bebekleri katlettiği hastaneler şöyle:

1 -  Akabe Sağlik Tesisleri

2 - Doğamed Sağlik Hizmetleri

3 - Ekip Sağlik Hizmetleri

4 - Güney Hastanesi Sağlik Hizmetleri

5 - Medilife Sağlik Hizmetleri

6 - Özel Avcilar Hospital Hastanesi

7 - Özel Avrupa Şafak Hastanesi

8 - Özel Bağcilar Medlife Hastanesi

9 - Özel Doğa Hospital

10 - Özel İstanbul Şafak Hastanesi

11 - Özel İstanbul Şafak Sağlik Hizmetleri

12 - Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

13 - Reyap Sağlik Hizmetleri Anonim Şirketi

14 - Silivri Kolan Hastanesi

15 - Yonca Sağlik Hizmetleri

16 - Medisense Sağlik Hizmetleri Şirketi

17 - GMZ Sağlik Hizmetleri

18 - Özel Reyap İstanbul Hastanesi

19 - Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Karar’dan Büşra Cebeci’nin haberine göre Özel TRG Hospitalist Hastanesi aynı zamanda ağaç katliamı yapan bir şirkete mensup.

Karar’dan Büşra Cebeci’nin haberine göre Özel TRG Hospitalist Hastanesi aynı zamanda ağaç katliamı yapan bir şirkete mensup.

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Çetenin yoğun faaliyet gösterdiği bu hastanenin sahibi ya da sahiplerinde olaya dair hazırlanan fezlekede rastlanılmıyor.

Çetenin yoğun faaliyet gösterdiği bu hastanenin sahibi ya da sahiplerinde olaya dair hazırlanan fezlekede rastlanılmıyor.
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Fezlekede sadece hastanenin müdürü Murat G. şüpheli olarak yer alıyor. Çete üyesi Mehmet G. ile çete lideri Fırat S. arasında geçen konuşma hastanenin bu skandaldan haberi olduğunu gösterir nitelikte.

Fezlekede sadece hastanenin müdürü Murat G. şüpheli olarak yer alıyor. Çete üyesi Mehmet G. ile çete lideri Fırat S. arasında geçen konuşma hastanenin bu skandaldan haberi olduğunu gösterir nitelikte.

Mehmet G.: Müsait misin?

Fırat S.: Yalnızca müsaitim hehehe

Mehmet G.: Yalnızca müsaitsin hehehe tamam şey ıı Ekrem beyle tanıştım

Fırat S.: Hıı

Mehmet G.: Aslında ... benle tanışmak değil şey ıı hassasiyetlerini belirtmek aslında seninle konuşmasını gerekenleri benimle konuştu öyle söyleyeyim

Fırat S.: hıhı

Mehmet G.: ıı şu şey ben denetlemeden son derece rahatsız şey iyo hani bizimki hani dedi ki rakamları yanlış olmasın ama buranın on sekiz bin milyon şey ıı cirosu on sekiz milyon cirosu varsa bizim şeylerin hani genel şirketin aylık yüz elli milyon cirosu var hani ben buranın adının lekelenmesiyle diğer şirketlerin ıı lekelenmesini istemiyorum o yüzden yavaş olun dedi şeylere dikkat edin dedi hani dosyaların içi dışı önü arkası hani bizim siyasi yönümüz de var

Fırat S.: Dikkat edin

Mehmet G.: AK Parti içinde de bizim Recep Tayyip ile yakınlığımızı kıskanan ekip olduğu için hani bizi oradan da zor durumda bırakabilirler özellikle dikkatli olun dedi ben şimdi yarın Murat M. ile ya da bir sonraki gün onun olmadığı bi gün tekrar konuşucam abi diyeceğim sen bize devam et dedin ama hıhı şey ekrem bey yavaş ol dedi n'apalım diye

Fırat S : heh

Mehmet G.: Ben zaten Murat M.’ye “yavaş olacağız” demiştim ama bakalım o ne diyecek?

Fırat S.: O gün görmedin mi Murat hiçbir şeyi kabul etmiyordu.

Mehmet G.: Ya şimdi

Fırat S.: ciroyu gün altına düşürdü ya ağzımıza s...

Mehmet G.: Murat Murat da Murat da Ekrem’e mahçup olmamak için tamam mı?

Fırat S.: Tabi ciroda

Mehmet G.: Ciroyu yüksek istiyor ama tabi Ekrem, “Benim için cirodan çok imaj önemli, benim imajımı şeyimi bozacak bir hareket, bozacak bir hamle olmasın” derdinde. Şeyi sordu “Bütün İstanbul’a bu denetleme gitti mi?” dedi, “yok” dedim. “Ağırlıklı olarak bize gitti, bi kaç yere daha gitmiş ama aynı şeylere bakılmamış” dedim. Hani yarın öbür gün Murat M. sana sorarsa aynı ağızdan konuşalım değişik bir şey ya da farklı bi şey söyleme diye söylüyorum.

Fırat S.: Ben de öyle söyledim ya Murat’a tam hani bizim dışımızda gittiği yerler de var dedim.

Mehmet G.: Hani bi kaç bi kaç tane yere gitmiş ama dedim onları da hani bize baktığı şeyleri bakmamışlar dolayısıyla bizimki bizim şikayetimize bağlı bi denetleme ama tedbirimizi aldık dedim. Tedbir almadım farkındasın di mi

Fırat S.: Nasıl?

Mehmet G.: ben daha hiçbir tedbir almadım farkındasın di mi?

Fırat S.: Evet

Mehmet G.: İşte o patlayacak yarın öbürsü gün diyecekler ki bir hafta içinde iki yıllık üç yıllık dosyaları getirin onları kim dolduracak bi hafta içinde?

Fırat S.: Ya şimdi, yani Mehmet abi dur seni şeyden arayayım Whatsapp’tan arayayım mı? Mehmet G.: tamam okey tamam bekliyorum.

Karar’ın haberine göre konuşmada adı geçen Ekrem adlı kişi TRG Hospitalist’in mensubu olduğu TRG Uluslararası Sağlık Turizmi A.Ş.’nin yönetim kurulunda bulunan Ekrem Çiftçi.

Karar’ın haberine göre konuşmada adı geçen Ekrem adlı kişi TRG Hospitalist’in mensubu olduğu TRG Uluslararası Sağlık Turizmi A.Ş.’nin yönetim kurulunda bulunan Ekrem Çiftçi.

Konuşmada “Siyasi bağlantılarımız var” cümlesinin kaynağı ise şirketin bağlı olduğu Güven Holding’in sahiplerinden Hayrettin Coşkun. Coşkun, AK Parti Ankara eski İl Başkanı Yardımcısı.

Konuşmada “Siyasi bağlantılarımız var” cümlesinin kaynağı ise şirketin bağlı olduğu Güven Holding’in sahiplerinden Hayrettin Coşkun. Coşkun, AK Parti Ankara eski İl Başkanı Yardımcısı.

TEM Otoyolu’nda yer alan 27 dönüm araziden yükselen inşaatın Güven Holding’e kiralandığı ortaya çıkmıştı. Şirket, inşaat gerekçesiyle İstanbul’un ciğerleri olan yüzlerce ağacı katletmişti.

TEM Otoyolu’nda yer alan 27 dönüm araziden yükselen inşaatın Güven Holding’e kiralandığı ortaya çıkmıştı. Şirket, inşaat gerekçesiyle İstanbul’un ciğerleri olan yüzlerce ağacı katletmişti.

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