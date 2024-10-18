Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Yenidoğan Çetesi Açıklaması: 47 Şüpheliden 22’si Tutuklandı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Yenidoğan Çetesi Açıklaması: 47 Şüpheliden 22’si Tutuklandı!
Kazanç sağlamak amacıyla bebekleri öldüren 'Yenidoğan Çetesi'ne yönelik Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, 22 kişinin tutuklandığını paylaştı.
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Yenidoğan bebekleri kazanç sağlamak amacıyla öldüren hekim ve sağlık çalışanlarının işbirliği içerisinde olduğu çete Türkiye'nin kanını dondurdu.
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Acil bebek hastalarını önceden anlaştıkları özel hastaneye yönlendirerek ölümlerine neden ‘Yenidoğan Çetesi’ hakkında iddianame hazırlanmıştı.
Bakan Yılmaz Tunç, Yenidoğan Çetesi ile ilgili son gelişmeyi aktardı. Tunç’un açıklamasına göre 47 şüphelinden 22’si tutuklandı.
Öte yandan öğle saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanlığı olayın 2023 yılında tespit edildiğini açıkladı. 19 özel hastaneden ikisinin ise faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.
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