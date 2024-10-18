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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Yenidoğan Çetesi Açıklaması: 47 Şüpheliden 22’si Tutuklandı!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Yenidoğan Çetesi Açıklaması: 47 Şüpheliden 22’si Tutuklandı!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.10.2024 - 19:32

Kazanç sağlamak amacıyla bebekleri öldüren 'Yenidoğan Çetesi'ne yönelik Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, 22 kişinin tutuklandığını paylaştı.

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Yenidoğan bebekleri kazanç sağlamak amacıyla öldüren hekim ve sağlık çalışanlarının işbirliği içerisinde olduğu çete Türkiye'nin kanını dondurdu.

Yenidoğan bebekleri kazanç sağlamak amacıyla öldüren hekim ve sağlık çalışanlarının işbirliği içerisinde olduğu çete Türkiye'nin kanını dondurdu.

Acil bebek hastalarını önceden anlaştıkları özel hastaneye yönlendirerek ölümlerine neden ‘Yenidoğan Çetesi’ hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Acil bebek hastalarını önceden anlaştıkları özel hastaneye yönlendirerek ölümlerine neden ‘Yenidoğan Çetesi’ hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Fotoğraf: Çetenin lideri doktor Fırat Sarı.

Bakan Yılmaz Tunç, Yenidoğan Çetesi ile ilgili son gelişmeyi aktardı. Tunç’un açıklamasına göre 47 şüphelinden 22’si tutuklandı.

Bakan Yılmaz Tunç, Yenidoğan Çetesi ile ilgili son gelişmeyi aktardı. Tunç’un açıklamasına göre 47 şüphelinden 22’si tutuklandı.
twitter.com

'İstanbul’da bazı özel hastanelerin yeni doğan bakım ünitelerinin kiralanarak insani ve uygun olmayan koşullar nedeniyle bebek ölümlerinin meydana geldiğine yönelik CİMER'e yapılan başvurular ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün ihbarı üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca 21.05.2023 tarihinde soruşturma başlatılmış, bu kapsamda bugüne kadar gözaltına alınan 47 şüpheliden 22’si tutuklanmıştır.

47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22’si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir.

Diğer yandan Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında görevli Cumhuriyet Savcısının tehdit edilmesi hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan 8 şüphelinin 5’i tutuklanmış ve 3’ü hakkında adli kontrol kararı verilmiştir.

Bu soruşturma da çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir.'

Öte yandan öğle saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanlığı olayın 2023 yılında tespit edildiğini açıkladı. 19 özel hastaneden ikisinin ise faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.

Öte yandan öğle saatlerinde açıklama yapan Sağlık Bakanlığı olayın 2023 yılında tespit edildiğini açıkladı. 19 özel hastaneden ikisinin ise faaliyetlerinin askıya alındığı bildirilmişti.

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