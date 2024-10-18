Yenidoğan Çetesi İddianamesinde Adı Geçen Hastane Açıklama Yaptı: "Bağlantımız Bulunmuyor"
Yenidoğan Çetesi İddianamesinde Adı Geçen Hastane Açıklama Yaptı: "Bağlantımız Bulunmuyor"
Megakentte yaklaşık 20 hastaneyle anlaşılıp en az 10 bebeğin ölümüne neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’ne yönelik iddianamede adı geçen İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri açıklama yaptı. Hastaneden yapılan açıklamada “Hiçbir şekilde tanık olarak da sanık olarak da bu dava dosyası ile bağlantısı bulunmamaktadır” denildi.
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İstanbul’da anlaştıkları 20 hastanede kazanç sağlamak için yenidoğan bebeklerin ölümüne neden olan çeteye dair yeni detaylar ortaya çıkıyor.
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Yenidoğan Çetesi iddianamesinde adı geçen Özel İstanbul Şafak Hastanesi ve Özel Avrupa Şafak Hastaneleri açıklama yayımladı.
Hastaneden yapılan açıklamada "Bahsi geçen ‘yenidoğan olayları’ ile ilgili hastanelerimizin hiçbir şekilde tanık olarak da sanık olarak da bu dava dosyası ile bağlantısı bulunmamaktadır" denildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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