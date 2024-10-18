Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Yenidoğan Çetesi İddianamesinde Adı Geçen Hastane Açıklama Yaptı: "Bağlantımız Bulunmuyor"

Yenidoğan Çetesi İddianamesinde Adı Geçen Hastane Açıklama Yaptı: "Bağlantımız Bulunmuyor"

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.10.2024 - 22:09

Megakentte yaklaşık 20 hastaneyle anlaşılıp en az 10 bebeğin ölümüne neden olan ‘Yenidoğan Çetesi’ne yönelik iddianamede adı geçen İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri açıklama yaptı. Hastaneden yapılan açıklamada “Hiçbir şekilde tanık olarak da sanık olarak da bu dava dosyası ile bağlantısı bulunmamaktadır” denildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul’da anlaştıkları 20 hastanede kazanç sağlamak için yenidoğan bebeklerin ölümüne neden olan çeteye dair yeni detaylar ortaya çıkıyor.

İstanbul’da anlaştıkları 20 hastanede kazanç sağlamak için yenidoğan bebeklerin ölümüne neden olan çeteye dair yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Yenidoğan Çetesi iddianamesinde adı geçen Özel İstanbul Şafak Hastanesi ve Özel Avrupa Şafak Hastaneleri açıklama yayımladı.

Yenidoğan Çetesi iddianamesinde adı geçen Özel İstanbul Şafak Hastanesi ve Özel Avrupa Şafak Hastaneleri açıklama yayımladı.

İddianamede adı geçen hastaneler şöyle:

1 -  Akabe Sağlik Tesisleri

2 - Doğamed Sağlik Hizmetleri

3 - Ekip Sağlik Hizmetleri

4 - Güney Hastanesi Sağlik Hizmetleri

5 - Medilife Sağlik Hizmetleri

6 - Özel Avcilar Hospital Hastanesi

7 - Özel Avrupa Şafak Hastanesi

8 - Özel Bağcilar Medlife Hastanesi

9 - Özel Doğa Hospital

10 - Özel İstanbul Şafak Hastanesi

11 - Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri

12 - Refik Arslan Sağlik Hizmetleri

13 - Reyap Sağlik Hizmetleri Anonim Şirketi

14 - Silivri Kolan Hastanesi

15 - Yonca Sağlik Hizmetleri

16 - Medisense Sağlik Hizmetleri Şirketi

17 - GMZ Sağlik Hizmetleri

18 - Özel Reyap İstanbul Hastanesi

19 - Özel TRG Hospitalist Hastanesi

Hastaneden yapılan açıklamada "Bahsi geçen ‘yenidoğan olayları’ ile ilgili hastanelerimizin hiçbir şekilde tanık olarak da sanık olarak da bu dava dosyası ile bağlantısı bulunmamaktadır" denildi.

Hastaneden yapılan açıklamada "Bahsi geçen ‘yenidoğan olayları’ ile ilgili hastanelerimizin hiçbir şekilde tanık olarak da sanık olarak da bu dava dosyası ile bağlantısı bulunmamaktadır" denildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Son günlerde medyada yer alan ve kamuoyunu derinden etkileyen ‘Yenidoğan Olayları’ ile ilgili iddialara yönelik olarak, İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri hakkında çıkan asılsız haberlere karşı bir açıklama yapma gereği doğmuştur. İstanbul Şafak ve Avrupa Şafak Hastaneleri, uzun yıllardır sağlık sektöründe güvenilir ve saygın bir hizmet sunmakta olup, her zaman hasta güvenliği ve sağlığını en yüksek öncelik olarak görmüştür. Bahsi geçen ‘yenidoğan olayları’ ile ilgili hastanelerimizin hiçbir şekilde tanık olarak da sanık olarak da bu dava dosyası ile bağlantısı bulunmamaktadır. Hastanelerimizin adını bu tür spekülatif haberlerle ilişkilendirilen iddialar hem kurumsal itibarımıza zarar vermekte hem de halk arasında gereksiz bir panik oluşturmaktadır. Konu ile ilgili olarak hukuki süreç başlatılmış olup, yasal haklarımız saklıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın