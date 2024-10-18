Türkiye Yenidoğan Çetesiyle Ayağa Kalkarken Ana Akım Televizyon Kanalları Üç Maymunu Oynadı
Türkiye Yenidoğan Çetesiyle Ayağa Kalkarken Ana Akım Televizyon Kanalları Üç Maymunu Oynadı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşlar 'Yenidoğan Çetesi' skandalıyla adeta ayağa kalktı. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'da yenidoğan bebekler para amaçlı doktorlar ve sağlık çalışanlarının kurduğu işbirliğiyle öldürüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çete İstanbul'da bulunan yaklaşık 20 özel hastaneyle anlaştı ve acil bebek hastalarını bu hastanelere yönlendirerek ölümlerine neden oldu. Üstelik çetenin kilit ismi Mustafa Kemal Zengin isimli kişi, olayın üstüne giden Cumhuriyet Savcısı'nı ölümle tehdit ettiğini itiraf etti.
Yenidoğan Çetesi iddianamesinde yer alan her ayrıntı kanımızı dondururken bu olayı ‘skandal’, ‘çürümüşlük’, ‘adaletsizlik’ olarak tanımlamak az kaldı. Bebeklerin para için canice öldürülmesi karşısında yer yerinden oynaması gerekirken ana akım adeta üç maymunu oynadı.
Ana akım televizyon kanalları yenidoğan skandalını konuşması gerekirken tek konuları "İsrail-İran" savaşı oldu.
X'te (Twitter) İbrahim Haskoloğlu, televizyon kanallarına dair tepkisini paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Vatandaşlar bu durum karşısında tepkisini dile getirdi👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın