Türkiye Yenidoğan Çetesiyle Ayağa Kalkarken Ana Akım Televizyon Kanalları Üç Maymunu Oynadı

'8 Bin TL için onlarca bebeğin öldürülüğü ülkenin ana akım televizyon kanalları:

Bir ülke daha yeni doğmuş bebekleri koruyamıyorsa zaten İsrail'e gerek yok. Bu çürümüş sistem işte bu TV aparatlarıyla bu hale gelebildi.

Her skandalı başka şeylerle gizledir. Yüzsüzler.'