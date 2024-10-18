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Türkiye Yenidoğan Çetesiyle Ayağa Kalkarken Ana Akım Televizyon Kanalları Üç Maymunu Oynadı

Türkiye Yenidoğan Çetesiyle Ayağa Kalkarken Ana Akım Televizyon Kanalları Üç Maymunu Oynadı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
18.10.2024 - 23:00

Türkiye 'Yenidoğan Çetesi'yle sarsılırken 7'den 77'ye her vatandaşın kanını donduran bu skandala ana akım televizyon kanalları adeta üç maymunu oynadı. Ülkede bebekler para için öldürüldü ancak; ana akımın konusu İsrail-İran oldu.

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Vatandaşlar 'Yenidoğan Çetesi' skandalıyla adeta ayağa kalktı. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'da yenidoğan bebekler para amaçlı doktorlar ve sağlık çalışanlarının kurduğu işbirliğiyle öldürüldü.

Vatandaşlar 'Yenidoğan Çetesi' skandalıyla adeta ayağa kalktı. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul'da yenidoğan bebekler para amaçlı doktorlar ve sağlık çalışanlarının kurduğu işbirliğiyle öldürüldü.

Çete İstanbul'da bulunan yaklaşık 20 özel hastaneyle anlaştı ve acil bebek hastalarını bu hastanelere yönlendirerek ölümlerine neden oldu. Üstelik çetenin kilit ismi Mustafa Kemal Zengin isimli kişi, olayın üstüne giden Cumhuriyet Savcısı'nı ölümle tehdit ettiğini itiraf etti.

Çete İstanbul'da bulunan yaklaşık 20 özel hastaneyle anlaştı ve acil bebek hastalarını bu hastanelere yönlendirerek ölümlerine neden oldu. Üstelik çetenin kilit ismi Mustafa Kemal Zengin isimli kişi, olayın üstüne giden Cumhuriyet Savcısı'nı ölümle tehdit ettiğini itiraf etti.

Yenidoğan Çetesi iddianamesinde yer alan her ayrıntı kanımızı dondururken bu olayı ‘skandal’, ‘çürümüşlük’, ‘adaletsizlik’ olarak tanımlamak az kaldı. Bebeklerin para için canice öldürülmesi karşısında yer yerinden oynaması gerekirken ana akım adeta üç maymunu oynadı.

Yenidoğan Çetesi iddianamesinde yer alan her ayrıntı kanımızı dondururken bu olayı ‘skandal’, ‘çürümüşlük’, ‘adaletsizlik’ olarak tanımlamak az kaldı. Bebeklerin para için canice öldürülmesi karşısında yer yerinden oynaması gerekirken ana akım adeta üç maymunu oynadı.

Ana akım televizyon kanalları yenidoğan skandalını konuşması gerekirken tek konuları "İsrail-İran" savaşı oldu.

Ana akım televizyon kanalları yenidoğan skandalını konuşması gerekirken tek konuları "İsrail-İran" savaşı oldu.

X'te (Twitter) İbrahim Haskoloğlu, televizyon kanallarına dair tepkisini paylaştı.

X'te (Twitter) İbrahim Haskoloğlu, televizyon kanallarına dair tepkisini paylaştı.
twitter.com

'8 Bin TL için onlarca bebeğin öldürülüğü ülkenin ana akım televizyon kanalları:

Bir ülke daha yeni doğmuş bebekleri koruyamıyorsa zaten İsrail'e gerek yok. Bu çürümüş sistem işte bu TV aparatlarıyla bu hale gelebildi.

Her skandalı başka şeylerle gizledir. Yüzsüzler.'

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Vatandaşlar bu durum karşısında tepkisini dile getirdi👇🏻

Vatandaşlar bu durum karşısında tepkisini dile getirdi👇🏻
twitter.com

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