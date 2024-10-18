Eski Günlerine Dönen Dilan Polat, Kardeşi Sıla Doğu ile Yarınlar Yokmuşçasına Sarılarak Dans Etti
Eski Günlerine Dönen Dilan Polat, Kardeşi Sıla Doğu ile Yarınlar Yokmuşçasına Sarılarak Dans Etti
Ablasının evine taşınmasıyla gündemin ilgi odağı haline gelen ve meraklı gözleri kendine çevirmeyi başaran Dilan Polat, yeni paylaşımıyla görenleri epey şaşırttı. Polat, yakın çevresiyle verdiği partiden görüntüleri ardı ardına sosyal medya hesabından paylaştı. Fakat paylaşımlardan biri sansasyon yaratarak diğer videoların önüne geçmeyi başardı.
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Dilan Polat'ın eski hayatına geri dönmeye çalıştığı bu geçiş süreci ve sosyal medya paylaşımları son haftaların en dikkat çeken konularından birisi biliyorsunuz. Ablası Sıla Doğu, eşi Engin Polat ve çocuklarıyla kendine oluşturduğu ''aile saadeti'' çemberini hiç bozmadan devam etmeye çalışıyor kendisi.
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Son günlerde Engin Polat ile arası bozuk olduğu ve bu yüzden ablası Sıla Doğu'nun evine taşındığı iddiaları ortaya atıldı belki duymuşsunuzdur.
İddialara rağmen kendisi kocasıyla aşk dolu paylaşımlara hız kesmeden devam etti. Dün akşam yakın çevresi ve arkadaşlarının katılımıyla bir parti düzenleyen Polat, partiye hazırlık sürecinde ilk önce Engin Polat ile bir aşk pozu paylaştı.👇
Bu partinin havasından mıdır suyundan mı bilemiyoruz kendisi daha da aşka gelip ardından tüm yakınlarıyla çekildiği videoları ardı ardına hesabından paylaştı. Bu paylaşımlardan en dikkat çekeni kız kardeşi Sıla Doğu ile olanlardı.
Abla kardeş ilişkilerin oldukça iyi olduğunu bildiğimiz Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun epey yakın dans ettiği o anlar ise işte böyleydi👇
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Dilan Polat'ın ''Enerji'' şarkısında eğlendiği anlar da bu şekilde kameralara yansıdı👇
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