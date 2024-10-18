Eski Günlerine Dönen Dilan Polat, Kardeşi Sıla Doğu ile Yarınlar Yokmuşçasına Sarılarak Dans Etti

Ablasının evine taşınmasıyla gündemin ilgi odağı haline gelen ve meraklı gözleri kendine çevirmeyi başaran Dilan Polat, yeni paylaşımıyla görenleri epey şaşırttı. Polat, yakın çevresiyle verdiği partiden görüntüleri ardı ardına sosyal medya hesabından paylaştı. Fakat paylaşımlardan biri sansasyon yaratarak diğer videoların önüne geçmeyi başardı.