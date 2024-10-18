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Sihirli Annem'in ''Suzan''ı Zuhal Topal Eski Rol Arkadaşı İnci Türkay'ı Londra'da Ziyaret Etti!

Sihirli Annem'in ''Suzan''ı Zuhal Topal Eski Rol Arkadaşı İnci Türkay'ı Londra'da Ziyaret Etti!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
18.10.2024 - 20:36

2000'li yılların sevilen dizisi Sihirli Annem'in tanınan oyuncuları Zuhal Topal ve İnci Türkay, yeniden bir araya geldi. İkili, o anları sosyal medya hesaplarından paylaşarak takipçilerine maziyi yad ettirdi.

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Oyuncu Zuhal Topal'ı son dönemlerde çeşitli formatlardaki televizyon programlarının sunuculuğunu üstlenmesiyle ekranlarda sık sık görüyoruz. Kendisi samimi üslubuyla da geniş kitlere kendisini sevdirmiş bir isim.

Oyuncu Zuhal Topal'ı son dönemlerde çeşitli formatlardaki televizyon programlarının sunuculuğunu üstlenmesiyle ekranlarda sık sık görüyoruz. Kendisi samimi üslubuyla da geniş kitlere kendisini sevdirmiş bir isim.

İnci Türkay ise maalesef şimdilerde televizyon ekranlarında göremediğimiz bir isim. Kendisi şimdilerde yurt dışında yaşıyor ve küçük çocuklara drama dersleri veriyor.

İnci Türkay ise maalesef şimdilerde televizyon ekranlarında göremediğimiz bir isim. Kendisi şimdilerde yurt dışında yaşıyor ve küçük çocuklara drama dersleri veriyor.

Bu iki güzel oyuncumuz, 2000'li yıllarda başında en çok sevilen ve hiç eskimeyen yapımlarından biri olarak hala hafızalarımızın bir köşesinde kendine yer bulmayı başaran Sihirli Annem isimli dizide rol almıştı.

Bu iki güzel oyuncumuz, 2000'li yıllarda başında en çok sevilen ve hiç eskimeyen yapımlarından biri olarak hala hafızalarımızın bir köşesinde kendine yer bulmayı başaran Sihirli Annem isimli dizide rol almıştı.

Sihirli Annem'in üzerinden yıllar geçmiş olsa da Topal ve Türkay'ın arkadaşlığında değişen hiçbir şey olmadı. İkili fırsat buldukça gerek anıları yad etmek gerekse de dostluklarını pekiştirmek için ara sıra buluşmaya devam ediyordu. Nitekim geçtiğimiz yıl bu buluşmalardan biri Londra'da işte böyle gerçekleşti👇

Sihirli Annem'in üzerinden yıllar geçmiş olsa da Topal ve Türkay'ın arkadaşlığında değişen hiçbir şey olmadı. İkili fırsat buldukça gerek anıları yad etmek gerekse de dostluklarını pekiştirmek için ara sıra buluşmaya devam ediyordu. Nitekim geçtiğimiz yıl bu buluşmalardan biri Londra'da işte böyle gerçekleşti👇

Bizleri maziye ışınlamayı seven ''Betüş Peri'' ve ''Suzan''dan bu yıl da sürpriz bir paylaşım geldi. Zuhal Topal, arkadaşını Londra'da ziyaret etti.👇

Bizleri maziye ışınlamayı seven ''Betüş Peri'' ve ''Suzan''dan bu yıl da sürpriz bir paylaşım geldi. Zuhal Topal, arkadaşını Londra'da ziyaret etti.👇

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