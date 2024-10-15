Yapay Zeka mı Gerçek mi? Jenniffer Lopez ve Ben Affleck Evliliğini Bitiren Puff Daddy Skandalı Olabilir mi?

Son haftalarda Amerika gündemini sarsan Puff Daddy olaylarına ait perde arkası her geçen gün aralanmaya devam ediyor. Yabancı bir X kullanıcısı, içerisinde Jenniffer Lopez ve Puff Daddy'nin bulunduğu bir görseli geçtiğimiz akşam paylaştı ve bu görselin Ben Affleck'in evliliğini sonlandırmasının nedeni olduğunu öne sürdü. Yapay zekayla oluşturulup oluşturulmadığı tartışılan görsele ve detaylara birlikte bakalım 👇🏻