Yapay Zeka mı Gerçek mi? Jenniffer Lopez ve Ben Affleck Evliliğini Bitiren Puff Daddy Skandalı Olabilir mi?
Yapay Zeka mı Gerçek mi? Jenniffer Lopez ve Ben Affleck Evliliğini Bitiren Puff Daddy Skandalı Olabilir mi?
Son haftalarda Amerika gündemini sarsan Puff Daddy olaylarına ait perde arkası her geçen gün aralanmaya devam ediyor. Yabancı bir X kullanıcısı, içerisinde Jenniffer Lopez ve Puff Daddy'nin bulunduğu bir görseli geçtiğimiz akşam paylaştı ve bu görselin Ben Affleck'in evliliğini sonlandırmasının nedeni olduğunu öne sürdü. Yapay zekayla oluşturulup oluşturulmadığı tartışılan görsele ve detaylara birlikte bakalım 👇🏻
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Bir dünya yıldızı olan Jenniffer Lopez 2022 yılında Las Vegas'ta gerçekleşen bir törenle Ben Affleck ile dünyaevine girmişti. İkilinin ilişki mazisinin 20 yılı aşkın olması, eski aşıkların yıllar sonra bir araya gelmesi ise birçok kişi tarafından oldukça dikkat çekici bulunmuştu.
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''Büyük aşk'' denilerek özenilen bu çiftin mutluluğu ne yazık ki kısa sürmüştü. Lopez’in New York’ta 2024 Met Gala’ya tek başına gelmesinin ardından aralarının zaten çatırdamakta olduğunu bildiğimiz çiftin yollarını ayırdığı da böylelikle kesinleşmişti.
Yabancı basına göre ise ayrılığın nedeni çiftin birbirine yeterince vakit ve dikkat ayırmaması olmuştu. Hatta bazı kaynaklara göre Ben Affleck, 2000'li yıllardaki ilk ayrılıklarının ardından Jenniffer Lopez ile ilişkisinde kendisini ''aptal gibi hissettiğini'' söylemişti.
Fakat ortaya atıldığı gibi etrafı kasıp kavuran bir iddia ayrılığın sularının bu kadar durgun kalmasına izin verecek gibi gözükmüyordu. Şimdilerde Amerika başta olmak üzere dünya genelinde konuşulan ''Puff Daddy skandalı''nın ucunun bu aşka da dokunduğu iddia edildi.
Amerika'da rap müziği başta olmak üzere müzik piyasalarının kilit isimlerinden biri Puff Daddy. Yapım şirketi sahibi olan bu kilit isim, a'dan z'ye birçok ünlü isme de kolaylıkla erişebilen ve hatta düzenlediği büyük partilerle de nam salmış bir isimken şimdilerde hakkında birçok dava açılmış ve aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu birçok kişiye cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüş birisi kendisi.
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Diddy, 1990'lı yılların sonunda Jenniffer Lopez ile de bir ilişki yaşamıştı aynı zamanda. Hatta ikili o dönem yine skandallara isimlerini en üst sıralardan yazdırmayı başarmıştı belki duymuşsunuzdur.
Ben Affleck, Jennifer Lopez ve Puff Daddy'yi bir arada konuşmamızın sebebi ise dün yabancı bir kullanıcı tarafından yapılan skandal bir X paylaşımı. Bu kullanıcının iddia ettiğine göre Affleck'in evliliğini bitirmesinin sebebi bu fotoğrafmış.
Fakat gelin görün ki fotoğrafın yapay zeka ile oluşturulduğu da ortaya atılan iddialardan biri. Siz bu fotoğrafın gerçek olduğunu düşünüyor musun? Yorumlarda buluşalım👇
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fotoğrafın gerçek olmadığı o kadar belli ki