Kalbine Giden Yol Sorulan Ünlü Şarkıcı Murat Boz'dan Pek İncelikli Bir Cevap: ''Gönlü Güzel Olsun!''
Kalbine Giden Yol Sorulan Ünlü Şarkıcı Murat Boz'dan Pek İncelikli Bir Cevap: ''Gönlü Güzel Olsun!''
Bu akşam gerçekleşen ''Gelin Takımı'' filminin galasına katılan Murat Boz, basın mensuplarıyla sohbet etti. Bir süredir bir ilişkisi olmayan ünlü isme Akif Yaman, kalbine giden yolun ne olduğunu sordu. Boz, esprili bir yanıtın ardından doğru cevabı vermeyi tercih etti.
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Ülkemizde pop müzik denince akla ilk gelen isimlerden birisi de elbette Murat Boz oluyor! Hatta kendisi bir dönem ''O Ses Türkiye'' isimli yarışma programında jüri üyeliği yapmış ve o programdaki esprili mizacıyla izleyenlerin kalbini çalmayı başarmıştı.
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Boz, en son geçtiğimiz günlerde yaşadığı talihsiz bir olayla gündeme gelmişti. Ünlü isimin gözüne Diyarbakır'da sahne aldığı esnada çakmak fırlatılmış ve bu durum sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Bu yaşanan üzücü olaydan bir hasar almadan kurtulan Murat Boz, bu akşam bir filmin galasına katıldı. Akif Yaman'ın objektiflerine yakalanan şarkıcıya aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltildi.
Boz'a bir erkeğin kalbine giden yol sorulunca, ünlü isim ilk önce ''Midesinden!'' diyerek hem klişe hem de nükteli bir cevap verse de ardından ''Bir yerden geçmiyor. Bu iş biraz enerji işi.'' şeklinde konuşmasını devam ettirdi.
Murat Boz, ''Yemeği birlikte yaparız. Önemli olan gönlü güzel olsun.'' diyerek bir ilişkide ilk önce iç güzelliğini öncelediğini de belirtmiş oldu.
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İzlemek isteyenler için Murat Boz'un konuşmasını şöyle bıraktık👇
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