Kalbine Giden Yol Sorulan Ünlü Şarkıcı Murat Boz'dan Pek İncelikli Bir Cevap: ''Gönlü Güzel Olsun!''

Bu akşam gerçekleşen ''Gelin Takımı'' filminin galasına katılan Murat Boz, basın mensuplarıyla sohbet etti. Bir süredir bir ilişkisi olmayan ünlü isme Akif Yaman, kalbine giden yolun ne olduğunu sordu. Boz, esprili bir yanıtın ardından doğru cevabı vermeyi tercih etti.