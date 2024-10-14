Zeynep Bastık Bıçak Altına Yattı, Hastane Odasından Paylaşım Hemen Geldi!
Zeynep Bastık Bıçak Altına Yattı, Hastane Odasından Paylaşım Hemen Geldi!
Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık bıçak altına yatarak burun ameliyatı oldu. Bastık'tan hastane odası paylaşımı hiç gecikmeden geldi.
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Murat Dalkılıç ile birlikte seslendirdiği ''Lüzumsuz Savaş'' isimli şarkıyla tanıdığımız Zeynep Bastık, ardından ''Fırça'' isimli teklisini yayınlamış ve oldukça beğenilmişti. Genç şarkıcının adını bizler de böylelikle duymaya başlamıştık.
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Bastık, pandemi döneminde Youtube üzerinden, dönemin sevilen şarkılarını akustik bir şekilde yeniden söylediği bir seri başlatmış ve böylelikle şimdiki popülerliğini elde etmeyi başarmıştı biliyorsunuz.
Güzel şarkıcı şimdilerde öylesine gözler önünde ki kendisinin şarkıları kadar aşk hayatı da epey konuşuluyor. Zeynep Bastık, oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü ile dolu dizgin bir aşk yaşıyor ve bunu da ele güne nispet yaparcasına sosyal medya hesabından da paylaşmayı hiç ihmal etmiyor.
Fakat güzel şarkıcı bugün aşk dolu pozlarıyla değil olduğu ameliyatla gündeme geldi. Uzun süredir nefes almada zorluk yaşadığını bildiğimiz şarkıcı sonunda burun ameliyatı oldu. Ardından hastane odasından paylaşım yapan Bastık, bu paylaşımının altına "Artık ben de sağlıklı insanlar gibi nefes alacağım" notunu düştü.👇
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