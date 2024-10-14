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Erkan Kolçak Köstendil, Okan Bayülgen'e Katıldı: Sosyal Medyanın Sanatçıları Tembelleştirmesinden Dem Vurdu!

Erkan Kolçak Köstendil, Okan Bayülgen'e Katıldı: Sosyal Medyanın Sanatçıları Tembelleştirmesinden Dem Vurdu!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 20:47

Erkan Kolçak Köstendil, geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübüne katıldı. Sansür hakkında konuşan sanatçı, ülkemizdeki sanatçıların geneline sosyal medya paylaşımları üzerinden dem vurdu. Ünlü ismin, ''magazin ülkesiyiz bence'' çıkışı ise oldukça dikkat çekti.

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Çukur dizindeki Vartolu rolüyle kendini geniş kitlelere tanıtmayı başaran ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, şimdilerde yönetmenliğini üstlendiği ''Tezgah'' filminin haklı sevincini yaşıyor.

Çukur dizindeki Vartolu rolüyle kendini geniş kitlelere tanıtmayı başaran ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, şimdilerde yönetmenliğini üstlendiği ''Tezgah'' filminin haklı sevincini yaşıyor.

Köstendil geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü isimli programa katıldı. Ünlü oyuncuya sansür hakkında düşüncelerinin neler olduğuyla ilgili bir sorunun yöneltilmesinin ardından bu duruma ilişkin ''sansürü delme cesareti'' hakkında konuştu.

Köstendil geçtiğimiz günlerde Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü isimli programa katıldı. Ünlü oyuncuya sansür hakkında düşüncelerinin neler olduğuyla ilgili bir sorunun yöneltilmesinin ardından bu duruma ilişkin ''sansürü delme cesareti'' hakkında konuştu.

Ardından ünlülerin sosyal medya kullanış biçimleri ve gündemdeki olayların magazine dönüşmesi hakkında eleştirilerde bulunan Köstendil, ''Biz magazin ülkesiyiz bence!'' çıkışıyla programa damgasını vurdu.

Ardından ünlülerin sosyal medya kullanış biçimleri ve gündemdeki olayların magazine dönüşmesi hakkında eleştirilerde bulunan Köstendil, ''Biz magazin ülkesiyiz bence!'' çıkışıyla programa damgasını vurdu.

Erkan Kolçak Köstendil, ''Bence biz bir magazin ülkesiyiz. Başımıza ne gelirse gelsin, o olayı magazinin içinde eritiyoruz. Sallıyorum, bir göktaşı düşecek yarın. Acaba hangi sanatçı gök taşıyla ilgili ne paylaştı ne tweet attı. Sen gök taşıyla ilgili tweet paylaşmadın.''

Erkan Kolçak Köstendil, ''Bence biz bir magazin ülkesiyiz. Başımıza ne gelirse gelsin, o olayı magazinin içinde eritiyoruz. Sallıyorum, bir göktaşı düşecek yarın. Acaba hangi sanatçı gök taşıyla ilgili ne paylaştı ne tweet attı. Sen gök taşıyla ilgili tweet paylaşmadın.''

''Hedef saptırıyoruz. Sosyal medya, sanatçının tembelleşmesine sebep olan bir şey.'' diyerek devam ettirdiği konuşmasını ülkemizdeki kadın cinayetlerinin ardından kadın ünlülerin bu konu hakkındaki konuşmalarına eleştiriler yöneltilmesine dem vurarak bitirdi.

''Hedef saptırıyoruz. Sosyal medya, sanatçının tembelleşmesine sebep olan bir şey.'' diyerek devam ettirdiği konuşmasını ülkemizdeki kadın cinayetlerinin ardından kadın ünlülerin bu konu hakkındaki konuşmalarına eleştiriler yöneltilmesine dem vurarak bitirdi.
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