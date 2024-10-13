Mahsun Kırmızıgül'den Kendisine Yöneltilen İlişki Sorularına Esprili Yanıt: ''Kim Beni Ne Yapsın?''
Mahsun Kırmızıgül'den Kendisine Yöneltilen İlişki Sorularına Esprili Yanıt: ''Kim Beni Ne Yapsın?''
Aramızda Kalmasın muhabirleri ünlü oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'e aşk hayatına dair sorular yöneltti. Kırmızıgül, soruları esprili bir şekilde yanıtlarken ülkemizin gündeminde yaşanan kadın cinayetleri hakkında da konuştu.
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Yönetmenliğini üstlendiği ''Mucize'' ve ''Güneşi Gördüm'' gibi filmlerinde elde ettiği başarılarla tanınan ve aynı zamanda şarkıcı kimliğiyle de ön plana çıkan Mahsun Kırmızıgül'ü mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kendisinin yıllar önce seslendirdiği ''Dinle'' isimli şarkısı şimdilerde sosyal medya platformlarının da etkisiyle yeniden gündemde. Bizler de böylelikle ünlü ismin sesine son dönemlerde oldukça aşinayız.
Uzun yıllardır sessiz, sakin ve kameralardan uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Kırmızıgül, en son türkücü Ceylan'ın kendisiyle fotoğraf paylaşmasıyla gündeme gelmişti.
Ece Binay ile yaşadığı aşkın ardından kalbinin kapılarını kapatan ve adı o günden beri kimseyle anılmayan Mahsun Kırmızıgül, Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuştu. Ünlü isme aşk hayatıyla ilgili sorular yöneltildi.
Kırmızıgül, ''Samimiyetimle söylüyorum, kim beni ne yapsın? Gerçekten öyle. Çünkü bu yoğunlukta. Bir insanla yola çıkmak ve onu yarı yolda bırakmamak önemli.'' diyerek başladığı cümlesini ''Özellikle bu dönemde kadın cinayetleri, her gün işlenen yıkıcı olaylar hepimizi sarsıyor. Bir şeyin hakkını vermeyeceksen, olmayacaksın.'' diyerek sonlandırdı.
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