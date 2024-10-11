Seren Serengil, Gebze'deki Barınakta Katledilen Hayvanların Sesi Oldu: ''Buna Göz Yuman Herkes Suçlu!''

Bugün Gebze'deki bir barınakta sebepsiz yere kedi ve köpeklerin canına kıyılması tüm ülkeyi derinden sarstı. Seren Serengil, yetkililere ve barınak çalışanlarına ateş püskürdü, yapılanların cezasız kalmaması için ünlü isimden sosyal medya paylaşımları ardı ardına geldi.