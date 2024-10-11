Seren Serengil, Gebze'deki Barınakta Katledilen Hayvanların Sesi Oldu: ''Buna Göz Yuman Herkes Suçlu!''
Seren Serengil, Gebze'deki Barınakta Katledilen Hayvanların Sesi Oldu: ''Buna Göz Yuman Herkes Suçlu!''
Bugün Gebze'deki bir barınakta sebepsiz yere kedi ve köpeklerin canına kıyılması tüm ülkeyi derinden sarstı. Seren Serengil, yetkililere ve barınak çalışanlarına ateş püskürdü, yapılanların cezasız kalmaması için ünlü isimden sosyal medya paylaşımları ardı ardına geldi.
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Seren Serengil, Gebze'de yaşanan hayvan katliamının ardından hemen olayın gerçekleştiği barınağa doğru yola çıktı. Serengil, yolda giderken aracından yaptığı paylaşımda önce ''Savcının gelmesini istiyoruz. Kanunlar çiğnenmiştir. Suç üstü yapılmıştır.'' diyerek yetkililerin de olay yerine gelmelerini rica etti.
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Daha sonrasında Serengil, ''Eğer savcı gelmezse o zaman bu ülkede kanun, yasa, adalet hiçbir şey çalışmıyor demektir. O zaman bizler de yarın kanuna aykırı hareket edersek bizlere cezai işlem uygulayamayacaksınız!'' diyerek savcı gelene kadar oradan ayrılmayacağını söyledi.
Ünlü isim, hayvan barınağına vardığında orada karşılaştığı içler acısı görüntüleri anbean sosyal medyasında da paylaştı.
Seren Serengil, öldürülen köpek ve kedileri tek tek çekerek tutulan tutanağa köpeklerin yazılıp kedilerin yasada geçmediği için yazılmadığını iddia etti. ''Bun hangi zihniyet!'' diyerek bu katliama ortak olanlara ateş püskürdü.
Seren Serengil'in ''Bu barınakta çalışan herkes suçludur!'' paylaşımı ise bu şekildeydi👇
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