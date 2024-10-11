Kızılcık Şerbeti'nden Son Dönemde Artan Şiddet ve Taciz Olaylarına Bomba Gönderme

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, toplumsal olaylara senaryosunda yer vermesiyle her zaman öne çıkıyor. Kızılcık Şerbeti son bölümde Narin Güran ve İkbal Uzuner olaylarını ele alarak her geçen gün artan şiddet ve taciz olaylarına gönderme yaptı.