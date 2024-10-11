Kızılcık Şerbeti'nden Son Dönemde Artan Şiddet ve Taciz Olaylarına Bomba Gönderme
Kızılcık Şerbeti'nden Son Dönemde Artan Şiddet ve Taciz Olaylarına Bomba Gönderme
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, toplumsal olaylara senaryosunda yer vermesiyle her zaman öne çıkıyor. Kızılcık Şerbeti son bölümde Narin Güran ve İkbal Uzuner olaylarını ele alarak her geçen gün artan şiddet ve taciz olaylarına gönderme yaptı.
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Narin Güran'ın bir türlü çözülemeyen şaibeli ölümü, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in dehşet veren cinayeti, bir genç kadının güpegündüz iki erkek tarafından tacize uğraması son dönemde yalnızca bizim öğrendiğimiz şiddet ve taciz olayları...
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Kadına, çocuğa ve hayvana şiddet ve tacizin her geçen gün katlanarak artmasıyla insanlar can güvenliğinden şüphe duyarken söz konusu olaylara Kızılcık Şerbeti dizisi sessiz kalamadı.
Toplumsal olayları ele almasıyla öne çıkan Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım ve Sönmez'in son dönemde yaşanan olayları ve can güvenliği sorununu konuştuğu sahne sosyal medyada alkış topladı.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin takdir edilesi sahnesi:
Gelen tepkiler de burada:
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